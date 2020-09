Rio Grande do Sul Começa mais uma fase da pesquisa da Universidade de Pelotas sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Até segunda-feira, serão mais 4,5 mil testes e entrevistas em nove cidades gaúchas. (Foto: Daniela Xu/UFPel)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começa nesta sexta-feira (4) a oitava fase da pesquisa coordenada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) para identificar de forma mais precisa a incidência do coronavírus no Rio Grande do Sul. A exemplo das etapas anteriores, equipes realizam 4,5 mil testes e entrevistas de Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas, até a segunda-feira.

Os resultados devem ser divulgados por integrantes da coordenação do estudo e do governo do Rio Grande do Sul, em cerca de 48 horas após a finalização da coleta de dados.

Intitulado “Epicovid19-RS [Estudo de Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul]”, o levantamento encomendado pela Secretaria da Saúde estimou em sua rodada mais recente – há duas semanas – que um a cada 82 habitantes do Estado já haviam sido infectados.

Além disso, a ampliação da testagem reduziu a quantidade de casos não notificados pelas estatísticas oficiais no Rio Grande do Sul. Para cada caso real de infecção, a estimativa é de 1,4 não registrado oficialmente.

“Trata-se do único estudo populacional no mundo a fazer esse levantamento oito vezes nas mesmas cidades”, ressalta a epidemiologista Mariângela Silveira, que integra a coordenação do estudo na UFPel. “À medida que coletamos novos dados, podemos observar a tendência de comportamento do coronavírus nas diferentes regiões. São informações fundamentais para subsidiar estratégias de enfrentamento da pandemia.”

Para as entrevistas e testes rápidos, entrevistadores visitarão 500 domicílios por cidade, apontados por meio de seleção aleatória com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). “É fundamental que as pessoas recebam os entrevistadores e participem da pesquisa, mesmo as que sabem que estão ou já estiveram infectadas com o coronavírus”, acrescenta a especialista.

A pesquisa conta com o apoio dos órgãos de segurança e secretarias municipais de Saúde, e atende a todos os protocolos sanitários para proteger a saúde dos envolvidos. Em caso de dúvida, os moradores podem entrar em contato com a Guarda Municipal ou BM (Brigada Militar) para obter informações sobre as visitas às casas.

Segundo a coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, o estudo tem sido um instrumento importante para auxiliar na tomada das decisões do governo em relação ao enfrentamento da pandemia. “Os resultados de cada fase de testes orientam muitas das nossas ações, em especial nas diretrizes do sistema de distanciamento controlado, em vigor desde maio”, acrescenta.

Mobilização

O “Epicovid19-RS” tem financiamento do Banrisul, Unimed, Instituto Cultural Floresta e Instituto Serrapilheira (Rio de Janeiro). Ao todo, são mobilizadas 12 universidades públicas e particulares, sob coordenação da UFPel:

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul), Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado), UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), Unipampa (Universidade Federal do Pampa), UCS (Universidade de Caxias do Sul), UFFS (Universidade Federal da Fronteira-Sul), UPF (Universidade de Passo Fundo), Imed e Unilasalle.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul