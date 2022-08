Cultura Começa a montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A montagem dos piquetes prossegue até o dia 31 de agosto. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A montagem dos 230 piquetes que irão participar do Acampamento Farroupilha 2022 começou neste sábado (13), no Parque da Harmonia. Marcada para iniciar às 7h, os primeiros participantes começaram a chegar aos portões de entrada do parque por volta das 5h.

Os galpões medem 100 metros quadrados cada um e irão abrigar entidades, associações, centros de tradições gaúchas e famílias de Porto Alegre, Região Metropolitana e até de Brasília. Os alvarás de licenciamento foram entregues esta semana aos piquetes.

A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilha, Liliana Cardoso Duarte, diz que esta etapa era muito esperada, após dois anos em que as estruturas não foram montadas no interior do parque devido à pandemia. “A montagem irá durar 18 dias e estamos muito alegres com este trabalho que está começando, pois ele significa resiliência, emoção e também saudade pelas perdas que aconteceram para a covid-19”, afirma.

A montagem dos piquetes prossegue até o dia 31 de agosto. O Acampamento Farroupilha será realizado de 7 a 20 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura