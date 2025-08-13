Rio Grande do Sul Começa na Serra Gaúcha o 53º Festival de Cinema de Gramado

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Evento prossegue até o dia 23 de agosto, com programação intensa. (Foto: Cleiton Thiele/Agência Pressphoto)

Um dos principais eventos culturais do País, o Festival de Cinema de Gramado (Serra Gaúcha) teve sua 53ª edição aberta na noite dessa quarta-feira (13) com uma série de atividades reunindo diretores, atores, produtores e outros profissionais do segmento, além de autoridades, jornalistas, críticos, estudantes, convidados e aficionados da chamada “Sétima Arte”. A programação continua até 23 de agosto.

Serão exibidos 74 filmes, dentre curtas e longas-metragens, com destaque para as cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção (6), documentários (4), curtas nacionais (12), longas gaúchos (5) e curtas gaúchos (18), além de produções universitárias, títulos fora de competição e pré-estreias de séries. O cronograma prevê, ainda, debates, homenagens, encontros de mercado e exibições especiais.

A curadoria de longas brasileiros e documentais deste ano tem as assinaturas do ator e diretor Caio Blat e de sua colega Camila Morgado, além do jornalista e crítico porto-alegrense Marcos Santuario. De acordo com a organização, as atividades reafirmam Gramado como “primeira janela para importantes lançamentos da cinematografia brasileira”.

O movimento já é intenso na cidade, habituada a um fluxo turístico durante todo o ano. Com o evento nacional de cinema, contribuiu para movimentar a economia da região e do próprio Estado, que ainda se recupera das perdas causadas pelas enchentes de maio do ano passado.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur), a expectativa é de 75% de ocupação dos leitos de hospedagem. Esse índice pode chegar a 90%.

No site oficial festivaldecinemadegramado.com são vendidos ingressos para produções em cartaz. Também são compartilhados no endereço virtual a programação, notícias, imagens e outros detalhes.

Formação

Nesses dois primeiros dias de Festival, a nova geração de realizadores ganha espaço com a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo e a tradicional mostra “Educavídeo”. A primeira reúne curtas-metragens de alunos do ensino fundamental e médio de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Já o Educavídeo oferece capacitação em audiovisual para estudantes da Região das Hortênsias (Gramado e a vizinha Canela). A iniciativa totaliza mais de 100 produções ao longo de sua história.

A exemplo de edições anteriores, estão confirmadas as presenças de rostos conhecidos do cinema e televisão nacionais, para alegria de muitos moradores e visitantes que têm no evento a oportunidade de ver de perto gente famosa.

Na lista estão Bárbara Paz, Bruna Linzmeyer, Danielle Winits, Denise Fraga, Edson Celulari, Eduardo Moscovis, Gabriel Mascaro, Gero Camilo, Ícaro Silva, Malu Galli, Marcélia Cartaxo, Mariza Leão, Miguel Falabella e Rodrigo Santoro, dentre outros.

