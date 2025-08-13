Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Começa na Serra Gaúcha o 53º Festival de Cinema de Gramado

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Evento prossegue até o dia 23 de agosto, com programação intensa. (Foto: Cleiton Thiele/Agência Pressphoto)

Um dos principais eventos culturais do País, o Festival de Cinema de Gramado (Serra Gaúcha) teve sua 53ª edição aberta na noite dessa quarta-feira (13) com uma série de atividades reunindo diretores, atores, produtores e outros profissionais do segmento, além de autoridades, jornalistas, críticos, estudantes, convidados e aficionados da chamada “Sétima Arte”. A programação continua até 23 de agosto.

Serão exibidos 74 filmes, dentre curtas e longas-metragens, com destaque para as cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção (6), documentários (4), curtas nacionais (12), longas gaúchos (5) e curtas gaúchos (18), além de produções universitárias, títulos fora de competição e pré-estreias de séries. O cronograma prevê, ainda, debates, homenagens, encontros de mercado e exibições especiais.

A curadoria de longas brasileiros e documentais deste ano tem as assinaturas do ator e diretor Caio Blat e de sua colega Camila Morgado, além do jornalista e crítico porto-alegrense Marcos Santuario. De acordo com a organização, as atividades reafirmam Gramado como “primeira janela para importantes lançamentos da cinematografia brasileira”.

O movimento já é intenso na cidade, habituada a um fluxo turístico durante todo o ano. Com o evento nacional de cinema, contribuiu para movimentar a economia da região e do próprio Estado, que ainda se recupera das perdas causadas pelas enchentes de maio do ano passado.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur), a expectativa é de 75% de ocupação dos leitos de hospedagem. Esse índice pode chegar a 90%.

No site oficial festivaldecinemadegramado.com são vendidos ingressos para produções em cartaz. Também são compartilhados no endereço virtual a programação, notícias, imagens e outros detalhes.

Formação

Nesses dois primeiros dias de Festival, a nova geração de realizadores ganha espaço com a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo e a tradicional mostra “Educavídeo”. A primeira reúne curtas-metragens de alunos do ensino fundamental e médio de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Já o Educavídeo oferece capacitação em audiovisual para estudantes da Região das Hortênsias (Gramado e a vizinha Canela). A iniciativa totaliza mais de 100 produções ao longo de sua história.

A exemplo de edições anteriores, estão confirmadas as presenças de rostos conhecidos do cinema e televisão nacionais, para alegria de muitos moradores e visitantes que têm no evento a oportunidade de ver de perto gente famosa.

Na lista estão Bárbara Paz, Bruna Linzmeyer, Danielle Winits, Denise Fraga, Edson Celulari, Eduardo Moscovis, Gabriel Mascaro, Gero Camilo, Ícaro Silva, Malu Galli, Marcélia Cartaxo, Mariza Leão, Miguel Falabella e Rodrigo Santoro, dentre outros.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
https://www.osul.com.br/comeca-na-serra-gaucha-o-53o-festival-de-cinema-de-gramado/ Começa na Serra Gaúcha o 53º Festival de Cinema de Gramado 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde do Brasil por sua relação com o programa Mais Médicos
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino

Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump

Rio Grande do Sul Unicred Porto Alegre comemora 35 anos com crédito diferenciado para cooperados da saúde até 31 de agosto