Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O valor total devido é estimado em aproximadamente R$ 255 milhões.

Foto: EBC
O valor total devido é estimado em aproximadamente R$ 255 milhões. (Foto: EBC)

A partir deste domingo (17), a Receita Estadual prevê iniciar o envio de registros de cerca de 222 mil proprietários de veículos que não quitaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e tiveram seus débitos inscritos em Dívida Ativa (DAT). O valor total devido é estimado em aproximadamente R$ 255 milhões.

O encaminhamento será feito à Serasa, instituição privada de caráter público que concentra informações sobre dívidas de pessoas físicas e jurídicas. A inclusão no cadastro pode restringir o acesso a crédito e financiamentos, incentivando a quitação dos débitos em aberto.

Após o vencimento do IPVA, o atraso no pagamento gerou multa diária de 0,334% até o limite de 20%, de acordo com o final da placa do veículo. Passados 60 dias, ocorreu a inscrição em Dívida Ativa da Fazenda Pública, com acréscimo de mais 5% sobre o valor original.

O saldo também é corrigido pela taxa Selic (atualmente em 15% ao ano) e pode ser objeto de protesto em cartório e cobrança judicial. Além disso, veículos em situação irregular, quando flagrados em circulação, estão sujeitos à autuação.

Como pagar

Os proprietários de veículos que ainda não regularizaram o imposto podem aproveitar o prazo e quitar as pendências antes da inclusão na Serasa. O pagamento pode ser feito pelo Portal do IPVA RS, utilizando o login gov.br e QR Code Pix, ou diretamente pelo aplicativo do banco, usando placa e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Devem pagar todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2006, exceto os isentos por lei.

Os contribuintes também devem estar atentos a golpes. É importante utilizar apenas sites terminados em “rs.gov.br” e conferir os dados do destinatário no caso de uso do Pix:

– Nome: Ipva Sefaz/RS
– CNPJ: 87.958.674/0001-81
– Banco: Banrisul

A inscrição dos devedores em DAT, realizada no final de julho pela Receita Estadual, ocasionou o recolhimento de cerca de R$ 133 milhões aos cofres públicos até o momento. O valor corresponde a mais de 34% do total de R$ 386 milhões inscritos. Metade do que é arrecadado com o tributo é repassado de maneira automática às prefeituras, conforme o município de emplacamento do veículo.

Para pagar, basta apresentar a placa e o Renavam do veículo. Em alguns bancos, pode ser solicitado o CPF do proprietário. Também é possível quitar a taxa de licenciamento e eventuais multas junto com o IPVA.

Onde pagar

– Bancos: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente correntistas);
– Lotéricas da Caixa Econômica Federal;
– Pix: disponível em mais de 760 instituições financeiras.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
https://www.osul.com.br/dividas-do-ipva-2025-no-rio-grande-do-sul-serao-encaminhadas-a-serasa-neste-domingo/ Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Ex-assessor diz que Bolsonaro pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto norte-americano de secretário do Ministério da Saúde brasileiro por relação com programa “Mais Médicos”
Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump
Política Ministros do Supremo Luiz Fux e André Mendonça seguram julgamentos que devem impor derrotas a Bolsonaro
Política Mensagens de assessor do general Braga Netto mostram atritos com irmão de Michelle Bolsonaro
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino

Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump

Rio Grande do Sul Unicred Porto Alegre comemora 35 anos com crédito diferenciado para cooperados da saúde até 31 de agosto

Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA