Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Evento acontece das 9h às 12h30min, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre.

Foto: Anahi Frós/Divulgação
Evento acontece das 9h às 12h30min, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. (Foto: Anahi Frós/Divulgação)

A Feira Ecológica do Bom Fim vai celebrar 34 anos de existência com festa aberta ao público e gratuita neste sábado (16), das 9h às 12h30min, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre.

Tendo como tema “Semeando as relações”, as festividades terão a presença de shows dos músicos Frank Jorge, Renato Müller, e o InDUO, formado por Luizinho Santos (sax) & Bethy Krieger (piano), combinando música instrumental e MPB com a linguagem jazzística.

O evento contará ainda com o Cortejo das Infâncias, caminhada com filhos de agricultores e clientes do espaço, abrindo caminho para a cerimônia principal, que antecede o “parabéns a você” com bolo. Caso chova, o evento será transferido para o dia 23 de agosto.

História

A Feira Ecológica do Bom Fim surgiu em Porto Alegre em agosto de 1991, marcando a segunda iniciativa do gênero no país com foco na venda de produtos orgânicos diretamente do produtor ao consumidor.

Dois anos após a instalação da Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), a crescente demanda de novos agricultores e agroindústrias em busca de um espaço para comercializar alimentos sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos, bem como o aumento do número de consumidores conscientes, resultou na criação da também chamada segunda quadra, espaço independente e viabilizado através de tratativas com o Executivo municipal. Juntas, as duas quadras são o maior espaço de comercialização de orgânicos da América Latina.

O trecho, localizado na Avenida José Bonifácio, entre as ruas Vieira de Castro e Santa Teresinha, germinou em número de expositores e diversidade, contando atualmente com mais de 50 famílias oriundas de Porto Alegre, região Metropolitana, Serra gaúcha, Litoral Norte, entre outras localidades do Rio Grande do Sul.

Elas ocupam 96 boxes/bancas, levando diretamente para os consumidores o resultado de sua produção todos os sábados, inclusive feriados, das 7h às 13h. São aproximadamente 300 pessoas atuando na venda direta.

 

 

Casos confiirmados de dengue em Porto Alegre chegam a quase 17.300 neste ano
