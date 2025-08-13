Porto Alegre Na Zona Leste de Porto Alegre, a avenida Protásio Alves tem duas novas sinaleiras de trânsito. Saiba onde estão localizadas

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Equipamento têm acionamento previsto para a manhã desta quinta-feira. (Foto: Googleview)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) implementou dois novos semáforos em trecho da avenida Protásio Alves na Zona Leste de Porto Alegre, com o objetivo de organizar o trânsito de veículos e facilitar o acesso ao bairro Bom Jesus. Os equipamentos devem ser ativados às 9h30min desta quinta-feira (14).

Uma das sinaleiras está localizada no cruzamento com a rua Alá e permite que veículos provenientes da avenida Antônio de Carvalho e rua Ary Tarragô (no sentido Bairro-Centro) acessem a rua Alá (próximo à sede campestre do Sesc) para ingressar no Bom Jesus. Além da sinalização veicular, o local possui uma travessia semaforizada para pedestres, a fim de proporcionar maior segurança em um ponto de intenso movimento, reforçado pela presença de estabelecimentos comercias no entorno.

Já o segundo semáforo fica na avenida Sargento Manoel Raimundo Soares e possibilita aos veículos procedentes do interior do bairro, próximos à Antônio de Carvalho, cruzem a Protásio Alves em direção à área central da cidade sem que seja necessário utilizar os acessos principais.

“Com essa medida, a EPTC busca garantir um tráfego mais organizado, melhorar as condições de entrada e saída do bairro e oferecer maior segurança e facilidade para motoristas e pedestres na região”, ressalta a prefeitura. Mais informações podem ser conferidas no site prefeitura.poa.br/eptc.

(Marcello Campos)

