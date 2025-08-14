Porto Alegre Porto Alegre terá a Marcha dos Quimbandeiros neste sábado

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O cortejo cultural e religioso sairá às 14h da Usina do Gasômetro, em direção ao Largo Zumbi dos Palmares, onde a chegada está prevista para as 16h Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano, acontece neste sábado (16), a 2ª Marcha dos Quimbandeiros, em Porto Alegre. O cortejo cultural e religioso sairá às 14h da Usina do Gasômetro, em direção ao Largo Zumbi dos Palmares, onde a chegada está prevista para as 16h.

O evento integra a programação do 18º Encontro Internacional de Quimbandeiros, que segue com atividades a partir das 20h, reunindo lideranças religiosas, músicos, simpatizantes e defensores da liberdade de crença, na avenida Dante Ângelo Pilla, 660, na Zona Norte.

Neste ano, haverá uma homenagem especial ao Babalorixá Pai Paulinho do Xoroquê, liderança da Quimbanda, Umbanda e Candomblé do Rio Grande do Sul, falecido em junho.

Marcha

A marcha terá a presença de Jan Oliveira, diretor artístico da escola de samba Portela, que vem prestigiar a manifestação e conhecer de perto a força ancestral da Quimbanda no Sul. A marcha é uma manifestação pela visibilidade da Quimbanda – tradição afro-brasileira que, apesar de sua importância cultural e espiritual, ainda é alvo de preconceito e intolerância.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tera-a-marcha-dos-quimbandeiros-neste-sabado/

Porto Alegre terá a Marcha dos Quimbandeiros neste sábado

2025-08-14