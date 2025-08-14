Inter Libertadores em aberto: Roger Machado convoca a torcida do Inter para a decisão no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Roger Machado viu evolução tática e destacou: "Conseguimos controlar o adversário" Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O placar magro de 1 a 0 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (13), deixou em aberto a disputa pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Em entrevista após o confronto no Maracanã, o técnico do Inter, Roger Machado, demonstrou confiança na virada e reforçou o pedido de apoio da torcida colorada para o jogo decisivo da próxima quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Apesar da derrota, Roger avaliou que o confronto teve dois tempos distintos, mas com posturas semelhantes do Inter:

“O que mudou foi que entramos mais no campo do Flamengo, depois de um primeiro tempo em que eles usaram o fator local ao seu favor. Tivemos pouco a bola, mas conseguimos controlar o adversário. Tomamos gol no momento em que a torcida deles começava a se impacientar.”

O treinador também destacou a evolução da equipe na segunda etapa: “Demos um passo à frente, avançando uns 20 metros para dentro do campo do Flamengo. Penso que a disputa está bem aberta.”

Roger aproveitou para convocar os torcedores colorados para os dois próximos confrontos no Beira-Rio: o duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão, no domingo (17), às 18h30min, e o jogo de volta pela Libertadores, na quarta-feira (20), às 21h30min.

“O Brasileiro é importante, mas vem bem no meio da disputa da Libertadores. Vamos ver quem vai estar bem recuperado para domingo, é trabalhar forte, descansar os caras e contar com o apoio do torcedor. A gente vai precisar muito do torcedor junto da gente no domingo e na quarta.”

O técnico acredita que a torcida está confiante: “Acho que o torcedor está acreditando. Tanto pela mobilização antes do jogo, como pela forma que ele cantou ao fim da partida.”

Para avançar às quartas de final da Libertadores, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Se passar, enfrentará o vencedor do confronto entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR — na ida, os argentinos venceram por 1 a 0, em Assunção.

Antes disso, Inter e Flamengo voltam a se enfrentar neste domingo (17), às 18h30min (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Beira-Rio.

