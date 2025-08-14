Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Titular nos últimos seis jogos, Riquelme (foto) foi elogiado por Mano Menezes por sua frieza em campo

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Titular nos últimos seis jogos, Riquelme foi elogiado por Mano Menezes por sua frieza em campo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Na tarde da última quarta-feira (13), Riquelme teve um motivo duplo para comemorar. No dia em que completou 19 anos, o jovem meia foi promovido de forma definitiva ao elenco profissional do Grêmio. A notícia chegou durante o treino, pegando o jogador de surpresa.

“Muito feliz. Primeiro agradecer a Deus. Mais um ano de vida. Estar recebendo esta notícia, estando aqui no profissional… muito feliz pela integração, pelo clube. Agradecer à comissão também, aos atletas que me apoiaram tanto até aqui. Muito feliz por essa notícia, que não esperava”, celebrou o jogador em entrevista às mídias do clube.

Apesar da oficialização ter vindo agora, Riquelme já vinha atuando com o grupo principal. Titular nas últimas seis partidas do Tricolor Gaúcho, o meia chamou atenção do técnico Mano Menezes, que o elogiou publicamente por ser “frio como um iceberg” em campo.

A promoção veio acompanhada de uma renovação automática de contrato. Ao atingir as metas previstas no vínculo anterior, que ia até dezembro de 2026, Riquelme garantiu extensão até o fim de 2027. Em sua fala, o jovem reforçou o compromisso com o clube e com a torcida:

“Muita dedicação, trabalho. A gente não está em uma fase boa, mas o trabalho devolve. A única coisa que temos que fazer é trabalhar, e se Deus quiser vamos sair com a vitória no próximo jogo.”

Vivendo uma fase difícil — com uma das piores campanhas do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes — o Grêmio volta a campo neste domingo (17), pela 20ª rodada. O adversário será o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 18h30min.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Libertadores em aberto: Roger Machado convoca a torcida do Inter para a decisão no Beira-Rio
“Trump fez uma insensatez com o Brasil”, diz Lula após novas sanções dos Estados Unidos
https://www.osul.com.br/riquelme-e-promovido-ao-profissional-do-gremio-no-dia-do-aniversario/ Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Saúde Ministro Alexandre Padilha chama o presidente dos Estados Unidos de inimigo da saúde e afirma que a sanção é absurda
Inter Rochet se espelha em virada do Inter na Libertadores de 2023 para superar o Flamengo
Esporte Flamengo lidera ranking de públicos da Libertadores com recorde no Maracanã
Grêmio Grêmio intensifica treinos visando recuperação no Brasileirão
Rio Grande do Sul Motorista de aplicativo é preso após desviar rota e sequestrar adolescente no Rio Grande do Sul
Política Lula diz que não vai ficar chorando pelos Estados Unidos e vai procurar outros países
Grêmio Grêmio acerta novo empréstimo de Felipe Carballo para o Portland Timbers, dos Estados Unidos
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia flexibilização na transferências de saldos credores de ICMS para auxiliar exportadores
Política “Trump fez uma insensatez com o Brasil”, diz Lula após novas sanções dos Estados Unidos
Inter Libertadores em aberto: Roger Machado convoca a torcida do Inter para a decisão no Beira-Rio
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Grêmio Grêmio intensifica treinos visando recuperação no Brasileirão

Grêmio Grêmio acerta novo empréstimo de Felipe Carballo para o Portland Timbers, dos Estados Unidos

Grêmio O desempenho do Grêmio no Brasileirão até aqui: da expectativa à frustração

Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal