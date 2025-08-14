Grêmio Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Titular nos últimos seis jogos, Riquelme (foto) foi elogiado por Mano Menezes por sua frieza em campo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Titular nos últimos seis jogos, Riquelme foi elogiado por Mano Menezes por sua frieza em campo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde da última quarta-feira (13), Riquelme teve um motivo duplo para comemorar. No dia em que completou 19 anos, o jovem meia foi promovido de forma definitiva ao elenco profissional do Grêmio. A notícia chegou durante o treino, pegando o jogador de surpresa.

“Muito feliz. Primeiro agradecer a Deus. Mais um ano de vida. Estar recebendo esta notícia, estando aqui no profissional… muito feliz pela integração, pelo clube. Agradecer à comissão também, aos atletas que me apoiaram tanto até aqui. Muito feliz por essa notícia, que não esperava”, celebrou o jogador em entrevista às mídias do clube.

Apesar da oficialização ter vindo agora, Riquelme já vinha atuando com o grupo principal. Titular nas últimas seis partidas do Tricolor Gaúcho, o meia chamou atenção do técnico Mano Menezes, que o elogiou publicamente por ser “frio como um iceberg” em campo.

A promoção veio acompanhada de uma renovação automática de contrato. Ao atingir as metas previstas no vínculo anterior, que ia até dezembro de 2026, Riquelme garantiu extensão até o fim de 2027. Em sua fala, o jovem reforçou o compromisso com o clube e com a torcida:

“Muita dedicação, trabalho. A gente não está em uma fase boa, mas o trabalho devolve. A única coisa que temos que fazer é trabalhar, e se Deus quiser vamos sair com a vitória no próximo jogo.”

Vivendo uma fase difícil — com uma das piores campanhas do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes — o Grêmio volta a campo neste domingo (17), pela 20ª rodada. O adversário será o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 18h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/riquelme-e-promovido-ao-profissional-do-gremio-no-dia-do-aniversario/

Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário

2025-08-14