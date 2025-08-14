Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “Trump fez uma insensatez com o Brasil”, diz Lula após novas sanções dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Fala aconteceu após os EUA revogar vistos de cidadãos brasileiros na última quarta-feira (13)

Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (13), que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, “fez uma insensatez com o Brasil” ao taxar e sancionar o país.

“O Trump fez uma insensatez com o Brasil porque nós somos parceiros americanos há 201 anos, não é de hoje, são 201 anos de relação diplomática”, disse Lula durante a cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana (PE).

A fala de Lula acontece após os Estados Unidos revogarem vistos e impor restrições de visto a funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), ligados ao programa Mais Médicos.

De acordo com uma nota assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir a “cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos”.

No evento de hoje, Lula pediu para não se preocuparem com o visto dos EUA porque “o mundo é muito grande, o Brasil tem 8 milhões e meio de km quadrado, você tem lugar para andar no Brasil para caramba”.

Ele ainda destacou que tem uma relação de respeito com Cuba. “É importante eles saberem que a nossa relação e Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos e hoje estão passando necessidade em um bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez uma guerra e perdeu, aceite que perdeu e deixe os cubanos viverem em paz”, disse.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário
Governo gaúcho anuncia flexibilização na transferências de saldos credores de ICMS para auxiliar exportadores
https://www.osul.com.br/trump-fez-uma-insensatez-com-o-brasil-diz-lula-apos-novas-sancoes-dos-estados-unidos/ “Trump fez uma insensatez com o Brasil”, diz Lula após novas sanções dos Estados Unidos 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula diz que não vai ficar chorando pelos Estados Unidos e vai procurar outros países
Grêmio Grêmio acerta novo empréstimo de Felipe Carballo para o Portland Timbers, dos Estados Unidos
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia flexibilização na transferências de saldos credores de ICMS para auxiliar exportadores
Grêmio Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário
Inter Libertadores em aberto: Roger Machado convoca a torcida do Inter para a decisão no Beira-Rio
Porto Alegre Porto Alegre terá a Marcha dos Quimbandeiros neste sábado
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que é impossível pais controlarem o que filhos fazem nas redes sociais
Política Presidente da Câmara dos Deputados diz não ter clima na Casa para “anistia ampla, geral e irrestrita”
Rio Grande do Sul Avança na Assembleia Legislativa gaúcha projeto que institui o uso de assinatura eletrônica para todos os documentos de trânsito
Brasil Agência Nacional de Telecomunicações retira a obrigatoriedade do prefixo 0303 em ligações de telemarketing
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Após as alegações finais no processo da trama golpista, Bolsonaro e mais sete réus devem ser julgados neste semestre

Política Marido de Carla Zambelli tem contas bloqueadas pela Justiça

Política Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta pena para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes pela internet

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido