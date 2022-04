Rio Grande do Sul Começa na Serra Gaúcha o evento de inovação e tecnologia “Gramado Summit”

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Conferência de tecnologia e empreendedorismo prossegue até sexta-feira. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Gramado (Serra Gaúcha) recebe a partir desta quarta-feira (6) a quinta edição da “Gramado Summit”, conferência de tecnologia e empreendedorismo que prevê ao menos 200 expositores e mais de 150 palestrantes, conferidos de perto por aproximadamente 5 mil visitantes a cada dia. A programação é intensa e prossegue até a sexta-feira (7) no centro de eventos Serra Park.

Sob o slogan “O Festival do Futuro”, o espaço destinado ao encontro conta com uma área construída de 20 mil metros-quadrados, dividida entre feira de negócios e áreas de conteúdo. As atividades são norteadas pela discussão de temas relevantes da conjuntura atual e ideias “fora da curva”, capazes de mudar a realidade.

Nas reuniões plenárias, que serão realizadas de forma simultânea em quatro palcos diferentes, têm como proposta a abordagem de temas ligados a aspectos como tecnologia, inovação, comunicação, marketing, vendas, finanças, investimentos e cases de empreendedorismo. O evento tem informações divulgadas no site oficial gramadosummit.com.

“O propósito da Gramado Summit sempre foi o de construir o amanhã para quem está começando e de conectar quem já ‘chegou lá’ àqueles que buscam conhecimento”, salienta o executivo-chefe do Gramado Summit, Marcus Rossi, em declaração à imprensa. “Somos uma grande reunião, o encontro daquilo que aprendemos com o que vamos construir. Somos o festival do futuro.”

Dentre os convidados com presença garantida está a sócia-fundadora da empresa Nord Researchm, Marília Fontes. Também confirmou participação Fabrizio Gueratto, responsável pela coluna especializada “E-Investidor” no jornal “O Estado de São Paulo”. Ele apresentará o painel “De Endividado a Bilionário”, enquanto ela comandará os debates sobre o tema “A Renda Fixa não é Fixa”.

Visão pop

A lista de participantes conta, ainda, com executivos como Alfredo Soares (VTex), Helena Bertho (Nubank), Veronica Oliveira (Faxina Boa), Louise Peres (Meta) e Núbia Mota (Adobe).

E a conferência também tem um lado mais “pop”, por assim dizer. Basta olha outros nomes que estarão no Serra Park de Gramado: os influenciadores Joel Jota e Rafa Kalimann, o filósofo Luiz Felipe Pondé, o “tik-toker” Kim Farrell e o músico Rincon Sapiência.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul