Notícias Começa nesta segunda-feira a modernização de elevadores e escadas rolantes em estações de ônibus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serão qualificados 28 equipamentos: quatro elevadores no Terminal Triângulo, oito elevadores e oito escadas rolantes. (Foto: Jonathan Heckler / Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após vistoria das Secretarias de Mobilidade Urbana (Smmu) e Obras e Infraestrutura (Smoi), a prefeitura dá início nesta segunda-feira, 10, aos serviços de modernização, de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de elevadores e escadas rolantes no Terminal Triângulo e nas estações de integração dos viadutos Jorge Alberto Mendes Ribeiro (Carlos Gomes x Protásio Alves), José Eduardo Utzig (Dom Pedro II x Benjamin Constant) e Jayme Caetano Braun (Carlos Gomes x Nilo Peçanha), que fazem parte do Complexo da Terceira Perimetral.

Serão qualificados 28 equipamentos: quatro elevadores no Terminal Triângulo, oito elevadores e oito escadas rolantes na estação do viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro, quatro elevadores na estação Jayme Caetano Braun, além das duas escadas rolantes e dois elevadores do viaduto José Eduardo Utzig.

O primeiro local a receber a qualificação será o Mendes Ribeiro, onde circulam diariamente cerca de 110 mil passageiros nas 32 linhas que passam pelo eixo Protásio Alves e Terceira Perimetral. O viaduto, revitalizado pelas secretarias de Obras e Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Urbanos, passou por lavagem, remoção de pichação, pintura, reparos nos corrimãos, guarda-corpo, cobertura, pisos e azulejos das paredes.

“Com a modernização dos equipamentos e o monitoramento adequado das instalações, buscamos dar mais dignidade à vida das pessoas e cuidar daquilo que é de todos nós: o patrimônio público”, destaca o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

O serviço será feito pela empresa Elevadores Alcer, no valor de R$ 4,73 milhões, em um contrato de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Mais Transporte – A prefeitura implantou em 2022, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), o programa Mais Transporte, com o objetivo de qualificar o serviço de transporte público, garantir a sustentabilidade, o equilíbrio financeiro e a eficiência operacional, com transparência nas informações e nos dados do Sistema Municipal de Transporte Público e de Circulação do Município de Porto Alegre.

A prefeitura reforça que a iniciativa inclui monitoramento e manutenção contínua dos equipamentos, garantindo melhorias estruturais nos terminais. Recentemente, o viaduto Mendes Ribeiro também passou por revitalização, com limpeza, reparos e novas pinturas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/comeca-nesta-segunda-feira-a-modernizacao-de-elevadores-e-escadas-rolantes-em-estacoes-de-onibus-de-porto-alegre/

Começa nesta segunda-feira a modernização de elevadores e escadas rolantes em estações de ônibus de Porto Alegre

2025-02-09