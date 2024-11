Brasil Começa nesta segunda-feira o atendimento em mais de 10 mil agências dos Correios no País para consumidores interessados em negociar suas dívidas com os descontos do Feirão Serasa Limpa Nome

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A negociação será feita sem a cobrança de taxa ou custo adicional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A negociação será feita sem a cobrança de taxa ou custo adicional. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inicia nesta segunda-feira (4) o atendimento em mais de dez mil agências dos Correios para consumidores interessados em negociar suas dívidas com os descontos do Feirão Serasa Limpa Nome. O atendimento presencial nas unidades da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) será possível graças a uma parceria firmada com a Serasa.

A negociação será feita sem a cobrança de taxa ou custo adicional. Os interessados poderão procurar as agências dos Correios até 29 de novembro. Vale lembrar que mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros setores participam do feirão, que oferece descontos de até 99%. Os consumidores poderão escolher uma data de vencimento para cada acordo de pagamento firmado. Também poderá selecionar a quantidade de parcelas para quitar suas dívidas.

Os endereços e os horários de funcionamento das agências dos Correios podem ser consultados no aplicativo e no site dos Correios.

“Nossas agências estão de portas abertas para ajudar brasileiras e brasileiros a retomarem seu poder de compra. Milhares de pessoas podem resolver suas pendências de forma acessível e simples em uma agência perto de casa ou do trabalho”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Aline Maciel, gerente da Serasa, completou:

“Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros”.

Além de oferecer a possibilidade de negociar dívidas, agências dos Correios farão um atendimento especial em todas as capitais do País, de 4 a 6 de novembro, para conversar sobre educação financeira. Profissionais da Serasa e dos Correios estarão à disposição para atender a população.

“Sabemos que muitos brasileiros ainda têm dificuldades com os meios digitais e, por isso, estamos enviando 27 especialistas para 27 todas as capitais de forma presencial para atendê-los. O objetivo dessa movimentação é levar orientações sobre as melhores formas de lidar com o dinheiro e dicas para uma vida financeira mais saudável, a quem pretende quitar os débitos ainda neste final de ano”, explica Aline Maciel.

Rio Grande do Sul

Consumidores gaúchos podem negociar dívidas com descontos de até 99% no Feirão Serasa Limpa Nome. O atendimento presencial no Estado será realizado em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas até 29 de novembro e contará com as ofertas de mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.

Confira os endereços:

– Porto Alegre – Av. professor Oscar Pereira, 44;

– Caxias do Sul – rua Sinimbu 1951;

– Canoas – rua Quinze de Janeiro, 61;

– Pelotas – rua Tiradentes, 2515;

– Santa Maria – rua Venâncio Aires, 1742.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/comeca-nesta-segunda-feira-o-atendimento-em-mais-de-10-mil-agencias-dos-correios-no-pais-para-consumidores-interessados-em-negociar-suas-dividas-com-os-descontos-do-feirao-serasa-limpa-nome/

Começa nesta segunda-feira o atendimento em mais de 10 mil agências dos Correios no País para consumidores interessados em negociar suas dívidas com os descontos do Feirão Serasa Limpa Nome

2024-11-03