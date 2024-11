Esporte Gabigol brilha e Flamengo vence Atlético-MG por 3 a 1 na partida de ida da final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Gabigol balançou as redes duas vezes para o Rubro-negro. Foto: Divulgação/Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Atlético-MG, neste domingo (3), por 3 a 1 no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. No duelo, Arrascaeta marcou e Gabigol balançou as redes duas vezes para o Rubro-negro, enquanto Alan Kardec descontou para o Galo.

A segunda partida da final acontecerá no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para ser campeão, o Galo precisa ganhar por três gols de diferença, enquanto o Flamengo pode perder até por um gol que vai seguir com o título. Se o duelo terminar com a vantagem de dois gols para o Atlético-MG, o título será definido nos pênaltis.

A partida

O Atlético-MG chegou primeiro com perigo ao ataque após Rossi espalmar uma finalização de Gustavo Scarpa. Entretanto, quem dominou o primeiro tempo foi o Flamengo, que soube ditar o jogo no meio-campo. Aos 11, Arrascaeta abriu o placar depois de aproveitar um rebote do goleiro Everson. Diante da superioridade e agressividade do Rubro-negro, aos 38 minutos, Gabigol recebeu uma enfiada da bola na área, tocou na saída de Everson e ampliou para o time carioca.

Além dos gols, o primeiro tempo foi marcado pela forte discussão envolvendo Filipe Luís e Gabigol. No minuto seguinte, porém, o camisa 99 fez o segundo dos cariocas. Já na parte final da primeira etapa, o ex-lateral-esquerdo e atual técnico do clube da Gávea deu instruções para o atacante, que não olhou. Em seguida, foi cobrado pelo treinador.

“Você me respeita, seu moleque! Vem aqui. Tá se escondendo, tá se escondendo!”, disparou o comandante, de 39 anos.

Segundos depois, Léo Ortiz recebeu a bola, lançou para o ataque, Gonzalo Plata desviou de cabeça, e Gabigol, de 28 anos e posicionado na direita, avançou e marcou o segundo do Flamengo. Na comemoração, o camisa 99 correu até o treinador e o abraçou.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado. Aos 28, Alcaraz armou o contra-ataque após Zaracho perder a bola, trabalhou com Gabigol, que finalizou cruzado e aumentou para o Flamengo. Depois do gol, a torcida do Rubro-negro começou a cantar “o Gabigol voltou”.

Entretanto, a reposta foi rápida. Seis minutos depois, Alan Kardec aproveitou um vacilo de Léo Ortiz na entrada da área, finalizou e descontou para o Galo. Apesar disso, o confronto terminou com vitória do Flamengo e boa vantagem para o confronto da volta.

A primeira partida da final da Copa do Brasil, registrou a maior renda bruta no País em 2024: R$ 15,7 milhões. A arrecadação superou os R$ 7,8 milhões de São Paulo 1 (4 x 5) 1 Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, no Morumbis. Na lista das 10 maiores receitas com bilheteria da temporada, o Rubro-Negro tem quatro jogos como mandante e um como visitante. O São Paulo aparece com duas partidas no Morumbis, pela Conmebol Libertadores, além da decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, disputada no Mineirão.

