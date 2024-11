Esporte Grêmio precisa pontuar e não jogar bonito, diz Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio deixou o Rio de Janeiro com um ponto conquistado (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ponto conquistado no Maracanã, no empate de 2 a 2 com o Fluminense nesta sexta-feira (1), pode não ter sido o melhor resultado para o Grêmio, mas agradou ao técnico Renato Portaluppi. Com o resultado, a equipe gaúcha segue em 11º lugar, agora com 39 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento, despedindo-se praticamente de forma definitiva do fantasma do Z4.

Apesar de ter conseguido alcançar o empate após sair perdendo para o Fluminense, o Grêmio não apresentou um futebol de “encher os olhos”. No entanto, isso não preocupa Renato Portaluppi. De acordo com o treinador, agora o Tricolor precisa se preocupar apenas em pontuar.

“Eu já falei para vocês: o Grêmio não tem que jogar bonito neste momento do Campeonato Brasileiro. Eu tenho visto duas equipes, três, quando muito, jogando bom futebol. O Grêmio precisa de pontos. Entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro pontos”, disse Renato.

O Grêmio chegou a abrir o placar com Braithwaite, mas viu o Fluminense não apenas empatar, como virar o placar. Já nos acréscimos, Fábio cometeu uma penalidade, batida por Reinaldo, que fez com que o Tricolor deixasse o Rio de Janeiro com um ponto a mais na competição.

Nesta segunda-feira (4), a equipe gremista inicia a preparação para o duelo contra o Palmeiras. O treinador já disse que vai montar o time conforme a estratégia para cada partida.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira (8), contra a equipe paulistana, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-precisa-pontuar-e-nao-jogar-bonito-diz-renato-portaluppi/

Grêmio precisa pontuar e não jogar bonito, diz Renato Portaluppi

2024-11-03