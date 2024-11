Grêmio Grêmio ainda não repetiu escalação no Campeonato Brasileiro de 2024

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Técnico Renato Portaluppi abre mão do jogo bonito para garantir pontuação no Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Técnico abre mão do jogo bonito para garantir pontuação no Campeonato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Desde o início do Campeonato Brasileiro de 2024, o técnico Renato Portaluppi não repetiu escalação do Grêmio durante a competição. No ano, o treinador utilizou o mesmo time em apenas quatro oportunidades, sendo somente no Gauchão e na Libertadores.

“O mais importante é que eu não me acomodo a um esquema. Temos mais tempo de treino e posso testar outros esquemas. Dependendo do adversário, escolho o esquema. Tenho reinventado o Grêmio em alguns esquemas diferentes e tenho gostado. Alguns erros nossos é porque não temos três semanas para ficar testando. Já tinha falado para o grupo que dependendo do que precisar, vou mudar a equipe. É para o bem de todos, para buscar os pontos necessários e ver onde podemos chegar no campeonato”, explicou o técnico.

Confira os jogos em que Renato repetiu escalação

10/03 – Grêmio 2×0 Brasil de Pelotas, quartas de final do Gauchão;

16/03 – Caxias 1×2 Grêmio, ida da semifinal do Gauchão.

Escalação: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Pavon e Gustavo Nunes; Diego Costa.

29/05 – Grêmio 4×0 The Strongest, fase de grupos da Libertadores;

04/06 – Huachipato 0x1 Grêmio, fase de grupos da Libertadores.

Escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa.

Faltando apenas seis jogos para o fim da competição, Renato Portaluppi diz que jogar bonito não é mais uma preocupação para ele, e sim o acúmulo de pontos. Atualmente, o Grêmio está na 11° posição do Brasileirão, com 39 pontos.

“Já falei que o Grêmio não tem que jogar bonito no campeonato. Vejo três equipes jogando futebol no Brasil. Na situação que o Grêmio se encontra, precisamos de pontos. Entre jogar bem e ter pontos, prefiro os pontos”, disse Renato.

