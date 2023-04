Rio Grande do Sul Começa nesta segunda o prazo de inscrições de advogados para a lista sêxtupla ao Tribunal Regional Eleitoral do RS

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

O período de inscrições permanece aberto até o dia 26 deste mês Foto: TRE-RS/Divulgação

Os advogados interessados no preenchimento de uma das vagas de desembargador eleitoral no TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) podem se candidatar, a partir desta segunda-feira (17), para a formação de lista sêxtupla para ingresso no Pleno da Corte na classe dos juristas, como membro substituto.

O período de inscrições permanece aberto até o dia 26 deste mês, mediante o preenchimento do formulário que consta anexo a um edital assinado pela presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

A vaga que será preenchida é oriunda do término do biênio da advogada Kalin Cogo Rodrigues, como integrante substituta da Corte Eleitoral, em 30 de junho deste ano.

