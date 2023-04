Economia Abono salarial PIS-Pasep é pago para novo grupo de trabalhadores

Com pagamento administrado pela Caixa, recebem o PIS trabalhadores da iniciativa privada Foto: José Cruz/Agência Brasil

Uma nova rodada de pagamentos do abono salarial PIS-Pasep foi liberada nesta segunda-feira (17). Trabalhadores nascidos de janeiro a junho ou que têm o número de inscrição no Pasep com finais 0, 1, 2 e 3 já podem sacar o abono referente ao ano-base 2021.

Para o pagamento do PIS (Programa de Integração Social), considera-se o mês de nascimento do trabalhador. Já o para o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), a referência é o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro.

Estima-se que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial. Destes, 20,4 milhões são cadastrados no PIS e 2,5 milhões têm cadastro no Pasep.

Recebem o PIS trabalhadores da iniciativa privada. O pagamento é administrado pela Caixa Econômica Federal. Já no Pasep, os depósitos são feitos pelo Banco do Brasil.

Para ter direito ao benefício, os trabalhadores devem estar cadastrados no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos; ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep; ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado; ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2021); ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais ou no eSocial do ano-base considerado para apuração.

