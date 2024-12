Rio Grande do Sul Começa no Litoral gaúcho mais uma operação “Verão Total”

Mobilização tem foco na segurança, bem-estar e mobilidade. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O início oficial da estação mais quente do ano, nesse sábado (21) foi escolhido para a abertura de mais uma operação “Verão Total”. Com a presença do vice-governador Gabriel Souza (que coordena a iniciativa), dirigentes de dezenas de órgãos e outras entidades, a mobilização teve como ponto de partida um evento na orla de Cidreira (Litoral Norte).

Dentre os objetivos está ampliar a segurança, bem-estar e mobilidade de moradores, veranistas e turistas. O efetivo total é de 3.518 agentes, incluindo 1.080 da Brigada Militar (BM), 174 do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e 1.168 da Polícia Civil. Já a frota abrange 570 viaturas mobilizadas (210 da BM e 45 do CBM).

“Igualmente expressivo é o número de guarda-vidas, com 966 profissionais atuando nas praias, incluindo 665 militares e 301 civis”, ressalta o site estado.rs.gov.br.

A Operação passou por reformulações na edição de 2023 e que estão mantidas. Na lista de mudanças está, por exemplo, a adoção de um novo modelo de gerenciamento, com eixos temáticos que abrangem Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação.

Ao longo desse primeiro dia da “Verão Total”, o público teve acesso a tendas de atendimento dedicadas a temas como segurança de banhistas, educação no trânsito, saúde e conscientização ambiental. “A expectativa é que este verão seja marcado pela integração e segurança, garantindo um ambiente acolhedor tanto para turistas quanto para moradores das regiões litorâneas”, acrescenta o governo gaúcho.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, um dos resultados positivos das edições anteriores da iniciativa tem sido a significativa redução nos índices de criminalidade.

Comparando-se aos últimos verões, houve uma queda de 77% nos roubos a pedestres e de 83% nos roubos a veículos, além de uma diminuição de 38% nos homicídios dolosos. Outro fato enaltecido é que, durante as mobilizações mais recentes, o CBMRS não registrou nenhuma morte em áreas com a presença de guarda-vidas.

“A mobilização para a Operação Verão Total envolve praticamente todos os órgãos do governo do Estado, garantindo segurança e qualidade de vida para turistas e moradores”, discursou Gabriel Souza.

Ele Com mais de 3.500 profissionais de segurança, incluindo policiais e guarda-vidas, estamos comprometidos em proporcionar uma experiência segura e agradável a todos que escolhem as praias do Rio Grande do Sul como destino”, afirmou Gabriel Souza.

