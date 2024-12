Rio Grande do Sul Receita Estadual reforça fiscalização no litoral na Operação Verão Total no RS

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Com foco na concorrência leal e no combate à sonegação, a iniciativa busca fortalecer a economia gaúcha Foto: Receita Estadual/Ascom Sefaz

A Receita Estadual, por meio da 15ª DRE – DTM (15ª Delegacia do Trânsito de Mercadorias), intensificará as fiscalizações no litoral do Rio Grande do Sul durante a temporada de verão. A iniciativa, que integra a Operação Verão Total lançada pelo governo do Estado neste sábado (21), acompanha o aumento da atividade econômica na região, buscando garantir o cumprimento correto das obrigações tributárias.

Com foco na concorrência leal e no combate à sonegação, a iniciativa busca fortalecer a economia gaúcha. A atuação da 15ª DRE será essencial para promover um mercado mais justo e sustentável, beneficiando toda a sociedade.

Segundo o delegado da 15ª DRE – DTM, Fernando Bonato Schein, as principais atividades no momento estão relacionadas à fiscalização no trânsito de mercadorias e à regularização dos contribuintes no litoral.

“A ação no litoral tem por objetivo prestar serviços e informações preventivas aos contribuintes, mas também exercer a fiscalização ostensiva, fiscalizando as transações que aumentam consideravelmente nas praias gaúchas nos meses de verão, especialmente a partir de final de dezembro”, conclui o delegado.

No sábado, participaram da solenidade de abertura da operação, em Cidreira, com a presença do vice-governador Gabriel Souza, os auditores-fiscais da Receita Estadual Thiago Augusto Cardoso (delegado-adjunto da DTM), Lucas Bertoi e Alexandre Ruschel.

A Operação Verão Total é uma iniciativa coordenada pelo gabinete do vice-governador e integrada entre secretarias e órgãos públicos estaduais, que mobiliza forças de segurança, saúde, meio ambiente e outras áreas para garantir infraestrutura e segurança aos veranistas.

2024-12-22