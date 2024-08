Rio Grande do Sul Começa o 52º Festival de Cinema de Gramado

Concorrem ao troféu Kikito sete longas-metragens nacionais, além de cinco longas e 16 curtas gaúchos. (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação)

Um dos principais eventos do gênero na América Latina, o 52º Festival de Cinema de Gramado (Serra Gaúcha) começa oficialmente nesta sexta-feira (9), com atividades até o dia 17. Dos mais de mil títulos inscritos, foram selecionados para a disputa do troféu Kikito sete longas-metragens nacionais, além de cinco longas e 16 curtas gaúchos. Detalhes da programação podem ser conferidos em festivaldegramado.net.

A cerimônia de abertura está marcada para as 16h, na Sociedade Recreio Gramadense. Em seguida, será estendido o tradicional Tapete Vermelho, na Rua Coberta (Centro), às 17h, e exibido o primeiro filme, em sessão hors-concours no Palácio dos Festivais – na tela, “Motel Destino”, novo filme do diretor cearense Karim Aïnouz.

Segundo a organização da mostra, a seleção dos títulos em disputa manteve a diversidade e o ineditismo. Todos os sete longas brasileiros serão exibidos pela primeira vez. São produções oriundas das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do País. Também há pluralidade nos gêneros, ao englobar drama, ficção, comédia e documentários.

“A força do olhar feminino também se fará presente”, ressalta o texto de divulgação no site do evento. “Dos sete longas brasileiros em competição, quatro foram dirigidos por mulheres.”

Ainda sobre os longas-metragens nacionais, todos serão exibidos entre 10 e 16 de agosto, no Palácio dos Festivais. Além dos 33 Kikitos, serão entregues 11 troféus da Assembleia Legislativa e as tradicionais homenagens por meio dos troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Cidade de Gramado e Kikito de Cristal.

Em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o Festival de Gramado entregará, ainda, três Prêmios Iecine e o Troféu Leonardo Machado, além do Troféu Sirmar Antunes, em parceria com a Assembleia Legislativa.

Esmero

Um dos curadores do festival, o jornalista porto-alegrense Marcos Santuário relata o árduo trabalho que teve ao lado do ator e diretor Caio Blat na seleção dos títulos selecionados:

“A qualidade dos filmes é grande e isso não é novidade para nós. As inscrições têm demonstrado esse padrão há vários anos, confirmando o desejo dos já consagrados e dos novos realizadores de apresentar seus filmes em Gramado como primeira tela no Brasil. Isso nos honra, desafia e alegra em saber como o festival se mantém importante no universo cinematográfico nacional”.

Ele finaliza: “A mostra competitiva acaba sendo um possibilidade de conhecer esses potentes e talentosos realizadores e realizadoras. Gramado é um festival onde filmes nascem, em suas telas e também em seus debates. E desta vez não será diferente”.

(Marcello Campos)

