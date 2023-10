Dicas de O Sul Começa em Gramado o Natal Luz, um dos maiores eventos temáticos do País

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O maior evento natalino do Brasil atrai turistas de diversos países para a Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos mais tradicionais eventos do País, o Natal Luz de Gramado (Serra Gaúcha) chegou à sua 38ª edição nessa quinta-feira (26), com uma programação intensa e que prossegue até o dia 21 de janeiro. A cidade está toda decorada e com diversas atrativos, alguns dos quais com entrada franca, conforme detalhado em natalluzdegramado.com.br.

Uma amostra do que vem por aí foi fornecida em dois momentos da noite. Após um apresentação temática estrelada pela Orquestra Sinfônica local no palco da Rua Coberta, centenas de moradores e turistas que já estão na cidade puderam conferir o “Show de Acendimento”, com um espetáculo de luzes e fogos em frente ao Palácio dos Festivais.

Ao longo de quase três meses, serão oferecidas opções diárias de cultura e entretenimento. “Quem estiver na cidade em qualquer dia desse período encontrará sempre algo interessante”, ressalta a Gramadotur, autarquia que divide com a prefeitura a organização do evento. “As pessoas se surpreenderão, como acontece todos os anos.”

Presidente da entidade, Rosa Helena enaltece também a preocupação em oferecer atrações de nível técnico internacional, incluindo novidades e surpresas, mediante o envolvimento de mais de 3 mil profissionais e cerca de mil artistas: “Foram preparados espetáculos grandiosos, alguns com nova produção e direção, incluindo figurinos e carros alegóricos inéditos”.

Inclusão e solidariedade

Se a programação na qual muitos eventos têm ingressos com preços que não cabem em todos os bolsos, por outro lado a gratuidade contempla as mais variadas atrações. Garante-se assim um aspecto mais inclusivo ao maior evento natalino do País. Na lista estão a Vila de Natal, shows na Rua Coberta e parada natalina, dentre outros.

A edição deste ano tem como ingrediente adicional uma série de ações solidárias, como a arrecadação de alimentos não perecíveis. Trata-se de algo fundamental em um momento no qual o Rio Grande do Sul ainda sofre com as perdas humanas e materiais causadas pelas enchentes de setembro.

O incentivo a hábitos saudáveis também está no foco do Natal Luz: no dia 26 de novembro (domingo), será realizada pelas ruas da cidade a “Corrida e Caminhada de Noel”. “Serão oferecidas medalhas de participação a todos os inscritos, bem como troféus por categoria, nas modalidades de 5 e 10 quilômetros.

Há um limite de 400 vagas. Cada inscrito receberá um kit composto por camiseta, gorro vermelho e chip de acompanhamento, dentre outros itens.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/comeca-o-natal-luz-em-gramado-um-dos-maiores-eventos-tematicos-do-pais/

Começa em Gramado o Natal Luz, um dos maiores eventos temáticos do País

2023-10-26