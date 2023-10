Brasil Federação Brasileira de Bancos lança campanha para alertar sobre golpes

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos pedem dinheiro com urgência fingindo ser alguém da sua família, por meio de ligação ou pela plataforma de mensagens WhatsApp. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Os criminosos pedem dinheiro com urgência fingindo ser alguém da sua família, por meio de ligação ou pela plataforma de mensagens WhatsApp. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) está lançando a terceira edição da campanha de prevenção a fraudes “Pare e Pense: Pode ser Golpe”, que trará informações e dicas para que clientes bancários se protejam de golpes aplicados por criminosos.

Atualmente, os golpes mais observados são o do link falso, maquininha, falso motoboy, falsa central de atendimento, entre outros.

Os conteúdos de alerta serão feitos na campanha por meio de paródia com a música do cantor Naldo Benny, que canta “Amor de Chocolate”. Em uma das versões veiculadas, o ator interpreta como os bandidos abordam as vítimas.

Geralmente pedem dinheiro com urgência fingindo ser alguém da sua família, por meio de ligação ou pela plataforma de mensagens WhatsApp.

Por isso, a campanha aponta que é necessário ficar atento, “parar e pensar” antes de cair na fraude e passar o dinheiro que os golpistas estão pedindo.

“Contra golpes, a melhor proteção é a informação” é uma das frases também usada pela campanha nas redes sociais.

A Federação traz o exemplo do frequente Golpe da Falsa Central de Atendimento 0800. “Sua complexidade mostra até onde as quadrilhas estão dispostas a ir, chegando, inclusive, a copiar as músicas de espera telefônica que você ouve nos canais oficiais dos bancos”, explica no seu Instagram oficial.

Como evitar

Para se prevenir, uma das dicas presente na ação veiculada pela Febraban é a de só confiar em sites oficiais.

Outras medidas que devem ser tomadas para evitar cair em fraudes, nos casos de roubo de identidade, em que o golpista se apresenta como um parente ou amigo da vítima, é a confirmação direta por outro canal com a pessoa que esta solicitando o dinheiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/federacao-brasileira-de-bancos-lanca-campanha-para-alertar-sobre-golpes/

Federação Brasileira de Bancos lança campanha para alertar sobre golpes

2023-10-26