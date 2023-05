Geral Começa o pagamento do Bolsa Família de maio, com a inclusão de 200 mil famílias

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

No Rio Grande do Sul, são 11.036 famílias beneficiadas pelo programa em maio. (Foto: Divulgação)

O governo federal iniciou nesta quinta-feira (18) o pagamento do novo Bolsa Família para o mês de maio. O programa, que substitui o Auxílio Brasil, atende às famílias com renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O Bolsa Família incluiu mais de 1 milhão de famílias desde o relançamento do programa, em março. São pessoas que preenchem os requisitos para estarem na lista de beneficiários do PBF, mas estavam de fora até então. Entre março e abril, o número de novas concessões somava 808,2 mil. Já neste mês de maio, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) incluiu outras 200 mil famílias, que passaram a receber os recursos a partir desta quinta-feira.

São Paulo é o Estado que teve o maior número de novas concessões em maio, com mais de 45,4 mil famílias incluídas no programa. Em seguida aparecem a Bahia, com 23,3 mil, e Minas Gerais, com quase 20,8 mil novos lares atendidos. No Rio Grande do Sul, são 11.036 famílias.

Das 21,25 milhões de famílias contempladas em maio, 46% estão na região Nordeste, a com maior número no país. Quase 9,76 milhões de famílias recebem o repasse total de R$ 6,37 bilhões, com tíquete médio de R$ 664,38. Em segundo lugar, o Sudeste contempla mais de 6,33 milhões de lares, a quem é destinado o montante de R$ 4,25 bilhões, a um valor médio de R$ 672,32.

As quase 2,6 milhões de famílias do Norte são beneficiadas com um investimento federal de mais de R$ 1,7 bilhão, com valor médio de R$ 688,15. O Sul conta com 1,43 milhão de lares que recebem a transferência de renda de quase R$ 979,6 milhões, sendo R$ 685,13 em média por família.

Por fim, o Centro-Oeste tem mais de 1,13 milhão de famílias atendidas pelo programa, com R$ 779,9 milhões transferidos pelo Governo Federal e o maior benefício médio do país, de R$ 691,20.

O valor médio pago pelo Bolsa Família bateu recorde, chegando a R$ 672,45 no mês de maio. Além disso, 1 milhão de pessoas foram incluídas no programa, totalizando 21,2 milhões de famílias beneficiadas. Segundo o governo federal, o auxílio atingiu um “patamar inédito de investimento” de R$ 14,1 bilhões.

“É o mais alto de todos os tempos”, comemorou o Planalto, em nota, ao lembrar que os pagamentos começaram nesta quinta para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1; e vão até o dia 31, data em que o pagamento será feito aos beneficiários com NIS de final zero.

Veja abaixo o calendário de pagamento:

– 18 de maio – NIS com final 1;

– 19 de maio – NIS com final 2;

– 22 de maio – NIS com final 3;

– 23 de maio – NIS com final 4;

– 24 de maio – NIS com final 5;

– 25 de maio – NIS com final 6;

– 26 de maio – NIS com final 7;

– 29 de maio – NIS com final 8;

– 30 de maio – NIS com final 9;

– 31 de maio – NIS com final 0.

