Turistas chilenos são espancados, e um deles morre no Rio; polícia investiga se eles foram vítimas do golpe Boa Noite, Cinderela

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. (Foto: Reprodução)

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) abriu um inquérito para apurar a morte de um turista chileno no último domingo (14) e as agressões a um segundo chileno, que foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. A principal linha de investigação é que eles foram dopados no golpe de Boa Noite, Cinderela.

De acordo com as primeiras informações, Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, e Andres Orellana Ruiz, também de 29, foram drogados e roubados. A dupla estava de férias no Rio há alguns dias.

Segundo a polícia, eles estavam na Lapa, no sábado (13) à noite. Horas depois, foram encontrados no Mirante do Rato Molhado, na Rua Francisca de Andrade, em Santa Teresa.

Eles foram socorridos às 10h de domingo e levados para o Hospital Souza Aguiar. Na quarta (17), Ronald não resistiu aos ferimentos e morreu. Seu corpo está no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do RJ.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tinham sinais de agressões nos rostos, e Ronald foi socorrido em estado grave. Os agentes afirmam que eles caíram de uma altura de três metros.

Na quarta (17), Andres Orellana deixou o Hospital Souza Aguiar e foi transferido para o Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo.

Ele usou uma rede social para informar seu estado de saúde. No entanto, não disse o que teria acontecido no dia em que ele e o amigo deixaram a Lapa.

“Para vocês que estão perguntando como estou, prometo enviar uma mensagem mais tarde. Estou de mudança para outro hospital para realizar outros exames. Neste momento, estou estável e será uma longa recuperação aqui no Brasil. Para todos que conviveram com o Ronald, vivam cada dia como se fosse o último”, escreveu.

À imprensa chilena, Marta Elisabeth Tejeda Sobarzo, irmã de Ronald, afirmou que a família quer entender melhor o que aconteceu, já que os amigos teriam pego um transporte de aplicativo da Lapa em direção a Copacabana, quando desapareceram.

“Espero que entendamos melhor essa situação”, disse Tejeda, que completou: “Eles dizem que colocaram algo na bebida e depois perderam a consciência. A primeira informação que recebemos foi que eles haviam sido assaltados e que meu irmão havia sofrido uma pancada na cabeça. O amigo teve um pulmão perfurado”, afirmou Marta.

Segundo a mulher, os dois homens estavam desmaiados quando foram encontrados. “Tenho certeza que deviam estar dopados. Ele (Ronald) não era de beber muito, muito menos em outro país. Nossos pais falaram para ele se cuidar, que ele estava em outro país, eu disse a ele a mesma coisa”, completou. As informações são do portal de notícias G1.

2023-05-18