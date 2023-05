Geral Polícia Federal prende homem em Florianópolis com mais de 17 mil vídeos e fotos de pornografia infantil

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











As investigações vão continuar e, a partir da análise do material apreendido, a polícia pretende identificar outros criminosos. (Foto: PF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, a Operação Double Face para coibir a produção, difusão e o consumo de pornografia infantil pela internet.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em Florianópolis (SC), um homem foi preso em flagrante suspeito de armazenar e divulgar material de abuso e exploração sexual infantojuvenil pela internet.

O mandado foi expedido pela 7ª Vara da Justiça Federal, e no local das buscas, a PF identificou, em dispositivos eletrônicos (computador, HDs, DVDs e celular), cerca de 17 mil arquivos de vídeos e de imagens contendo pornografia infantil. As investigações vão continuar e, a partir da análise do material apreendido, a polícia pretende identificar outros criminosos.

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, responde pelo crime de pedofilia quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes. A pena para esse delito é de quatro a oito anos de prisão mais pagamento de multa.

163 operações

A PF deflagrou, de janeiro a maio deste ano, em todo o país, 163 operações de combate a abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Até o momento, 108 pessoas foram presas, 37 vítimas foram identificadas e 255 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Nesta quinta-feira (18), foram deflagradas oito operações: em Campina Grande e Patos, na Paraíba; São José dos Campos, em São Paulo; Paranaguá e Ponta Grossa, no Paraná; Florianópolis; Porto Velho e Rio de Janeiro.

Em nota, a PF afirma que a pornografia infantojuvenil é uma “grave violação dos direitos humanos e causa danos irreparáveis às vítimas”, e que, diante da “sofisticação e do crescimento” desse tipo de crime, criou uma força-tarefa capacitada para identificar crianças que forem vítimas e abusadores, por meio da análise das imagens compartilhadas pela internet.

A Polícia Federal informa que há também parcerias com agências nacionais e internacionais, como Interpol e Europol, para o compartilhamento de informações e o estabelecimento de estratégias conjuntas, o que torna possível rastrear as origens do material, identificar as rotas de distribuição e prender os envolvidos em diferentes países.

“É importante ressaltar que a atuação da PF no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes não se restringe apenas à investigação e à repressão dos criminosos. Ela também se preocupa com o resgate e a proteção das vítimas desse tipo de exploração”, diz ainda a nota da PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/policia-federal-prende-homem-em-florianopolis-com-mais-de-17-mil-videos-e-fotos-de-pornografia-infantil/

Polícia Federal prende homem em Florianópolis com mais de 17 mil vídeos e fotos de pornografia infantil

2023-05-18