Porto Alegre Começa obra da nova estação de bombeamento de água do Sistema Ponta do Arado, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vistoria ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Belém Novo, no início da primeira etapa efetiva da obra Foto: Luciano Lanes/ PMPA Foto: Luciano Lanes/ PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais uma obra do novo SAA (Sistema de Abastecimento de Água) Ponta do Arado, que vai qualificar o abastecimento nas regiões Sul, Extremo Sul e Leste de Porto Alegre, está em execução.

A Ebab (Estação de Bombeamento de Água Bruta), localizada na av. do Lami, 12, bairro Belém Novo, tem investimento de cerca de R$ 27,2 milhões e previsão de conclusão para março de 2024.

O diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Alexandre Garcia, e técnicos da equipe de coordenação e fiscalização das obras acompanharam o início da primeira etapa efetiva da obra, na manhã desta segunda-feira (21).

Neste momento está sendo implantada na margem do lago Guaíba uma “ensecadeira”, com o intuito de criar uma barreira provisória para água do lago, permitindo que a obra avance com segurança em solo seco.

Essa estrutura irá viabilizar a construção do “Jet-Grouting”, processo avançado de engenharia para o melhoramento do solo que possibilitará as escavações necessárias para a execução do poço de interligação com as adutoras subaquáticas já implantadas. Já foram realizados os serviços iniciais, como cercamento e limpeza da área, supressão e transplante de vegetação, e sinalização visual para acesso.

“Mais uma parte fundamental do novo Sistema Ponta do Arado, que irá solucionar o déficit de abastecimento desta grande região da cidade, está em construção. A função da nova Ebab será bombear a água bruta captada do lago até a ETA (Estação de Tratamento de Água)”, explica o diretor-geral.

Obras em execução

A construção do novo SAA Ponta do Arado, que contempla sete obras e beneficiará cerca de 300 mil porto-alegrenses que residem em 18 bairros, tem investimento estimado de R$ 250 milhões, com financiamento pela Caixa Econômica Federal.

A estimativa de conclusão e início de operação para o conjunto do sistema é 2025. A ETA Ponta do Arado é a maior obra do sistema, com investimento de cerca de R$ 87,5 milhões, e teve ordem de início em agosto de 2021. A etapa em execução é a terraplanagem do terreno e as fundações do reservatório da estação.

Já a adutora de água tratada Restinga está recebendo os serviços iniciais. A estrutura interligará a futura ETA Ponta do Arado à rede de água existente em Belém Novo, com investimento de cerca de R$ 23,4 milhões. A implantação da nova adutora subaquática de captação de água, primeira obra do sistema concluída, foi finalizada em outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre