Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Mesmo com o empate, a partida foi marcada por um bom futebol Foto: Reprodução/Holanda/Twitter Mesmo com o empate, a partida foi marcada por um bom futebol (Foto: Reprodução/Holanda/Twitter Foto: Reprodução/Holanda/Twitter

Apesar do jogo muito movimentado para os dois lados, a Holanda venceu o Senegal por 2 a 0 na Copa do Mundo no Catar. O futebol apresentado por Holanda e Senegal agradou os seus torcedores e simpatizantes. Tanto o primeiro tempo quanto o segundo foram marcados por um bom futebol entre duas equipes que atacavam e não ficaram fechadas.

Nos primeiros movimentos da partida, a primeira grande chance da partida foi do Senegal. Aos 47 segundos, Boulaye Dia, aproveitando falha, arriscou o chute a acabou indo para escanteio.

Em resposta, a “laranja mecânica” chegou forte com Vincent Janssen, mas a defesa de Senegal chegou para arrumar a casa. Antes dos 10 minutos jogados, de novo Senegal chegou com Ismaila Sarr e a bola explodiu na trave.

Aos 16 minutos, a Holanda chegou forte após o escanteio e Blind saltou para cabecear, mas a bola foi para fora. Na metade do primeiro tempo, Ismaila Sarr, do Senegal, acerto um chute na direção do gol e a zaga holandesa tirou, quase abrindo o placar.

Novamente aos 32, o Senegal arriscando de longe, mas a bola foi fraco, Sabaly foi o responsável. Aos 39 minutos, Holanda teve uma boa chance com o volante Berghuis, mas a bola acabou indo por cima do gol. A partida acabou nos 47 minutos do primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, aos 8 minutos, Holanda já começou a pressionar e Van Dijk saltou sozinho para cabecear, passando muito perto do gol. Aos 19, forte chegada do Senegal, Dia recebeu e cabeceou mas o goleiro da Holanda, Noppert defendeu.

Aos 38 minutos, a Holanda abre o placar com Gakpo, após lançamento dentro da área, Gakpo saltou na disputa com o Édouard Mendy, tira o goleiro e manda para o gol. No apagar das luzes, Klaassen ampliou o placar para a Holanda, em um contra-ataque mortal.

Após uma partida muito boa e até o momento uma das melhores partidas, o jogo acabou aos 53 minutos do segundo tempo. A partida foi apitada por mais um juiz brasileiro, o arbitro Wilton Pereira Sampaio.

