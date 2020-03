Porto Alegre Começam as atividades do Mês da Mulher no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

A partir desta segunda-feira (02), a Diretoria-Geral de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, em parceria com os coletivos Impulsion@ e Porto Alegre Inquieta, oferece palestras gratuitas sobre empoderamento e empreendedorismo feminino. O objetivo é preparar e fortalecer mulheres que procuram emprego ou já estão inclusas no mercado de trabalho.

As palestras ocorrem na unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a avenida Mauá, no Centro Histórico, a partir das 14h, com exceção da palestra O Empreendedorismo como Meio de Transformação de Vidas, ministrada por Karen Santos, que ocorre no dia 10, a partir das 9h.

O evento faz parte da programação municipal de atividades do Mês da Mulher, extensão do Dia da Mulher, celebrado no dia 8 de março. A data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1975, tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas.

Em dez anos, a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro deve crescer mais do que a masculina. Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), até 2030, 64,3% das mulheres consideradas em idade ativa, dos 17 aos 70 anos, estarão empregadas ou buscando trabalho. Mais informações pelo telefone: 3289-2321.

Confira a programação:

Dia 2, segunda-feira – Esperança e Motivação: Re-conhecer a si mesma, ressignificar a vida – por Suzete Carbonell, às 14h

Dia 9, segunda-feira – Reconhecendo o seu valor – por Tatiana Mendes, às 14h

Dia 10, terça-feira – O Empreendedorismo como Meio de Transformação de Vidas – por Karen Santos, às 9h

Dia 16, segunda-feira – Nascer do filho com o renascer da mãe: um olhar sistêmico na formação emocional – por Sylvia Urquieta, às 14h

Dia 26, quinta-feira – Os caminhos do empreendedorismo feminino – por Lisiane Bittencourt, às 14h

Dia 30, segunda-feira – Arrebenta 2020! – por Flávia Vieira, às 14h

