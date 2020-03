Rio Grande do Sul Menino de seis anos morre após ser baleado em apartamento onde morava em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Pai do menino também foi ferido por disparos no bairro Ouro Verde Foto: Reprodução

Um menino de seis anos morreu após ser baleado em um ataque a tiros onde morava com a família no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, na madrugada desta segunda-feira (02).

De acordo com informações da polícia, pai, mãe e filho estavam no apartamento quando os criminosos entraram e efetuaram vários disparos por volta das 2h30min. O pai, de 26 anos, e a criança foram atingidos. A mulher, de 23 anos, não se feriu.

As vítimas foram socorridas por populares ao Hospital Tacchini. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde do pai da criança não foi informado pelo hospital. A polícia investiga os autores e o motivo do crime.

