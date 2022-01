Brasil Começam as inscrições para o exame de revalidação de diplomas médicos expedidos no exterior

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao fazer a inscrição, o participante deve indicar a cidade onde deseja realizar a prova do Revalida Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ao fazer a inscrição, o participante deve indicar a cidade onde deseja realizar a prova do Revalida. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para a primeira etapa do Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) deste ano começaram nesta segunda-feira (17), no Sistema Revalida, e prosseguem até sexta-feira (21).

O exame será aplicado no dia 6 de março, em oito cidades: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre, Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Ao fazer a inscrição, o participante deve indicar a cidade onde deseja realizar a prova, anexar o diploma de graduação em medicina expedido por instituição de educação superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgado pelo Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016.

O resultado da análise do documento será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no dia 28 de janeiro. Caso o diploma enviado não esteja em conformidade com o previsto em edital, o participante não terá sua inscrição confirmada, mesmo que tenha realizado o pagamento da taxa de inscrição.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 410. O pagamento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União até 26 de janeiro, em qualquer agência bancária, lotérica ou agência dos correios.

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil