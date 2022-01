Política Sem seguranças, Bolsonaro passeia de moto pelas ruas de Brasília

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Durante o passeio, Bolsonaro tirou fotos com apoiadores Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Durante o passeio, Bolsonaro tirou fotos com apoiadores. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Sem avisar os seguranças, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um passeio de motocicleta, na tarde de domingo (16), pelas ruas de Brasília. Ele saiu do Palácio da Alvorada por volta das 15h30min e retornou ao local às 18h.

Durante o passeio, Bolsonaro andou pela Vila do Regimento de Cavalaria e Guarda, onde tirou fotos com apoiadores, que postaram as imagens nas redes sociais.

A “escapada” do presidente deixou os seguranças preocupados. Eles saíram à procura do mandatário após perceberem a sua ausência na residência oficial do chefe do Executivo.

