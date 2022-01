Norte e Centro-Oeste são as regiões do Brasil que tiveram mais reinfecções por Covid-19: 14% das pessoas contaminadas pelo coronavírus nesses locais dizem ter contraído a doença duas vezes. Em outras regiões, essa parcela alcança, no máximo, 9%, segundo pesquisa Datafolha divulgada no domingo (16).

Ante à pergunta “quantas vezes você pegou o coronavírus?”, responderam “duas vezes” 14% dos entrevistados no Norte/Centro-Oeste, 9% no Sudeste, 8% no Nordeste e 6% no Sul. Responderam “uma vez” 85% dos entrevistados no Norte/Centro-Oeste, 90% no Sudeste, 91% no Nordeste e 93% no Sul.