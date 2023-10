Porto Alegre Começam as obras de revitalização da área esportiva do Parcão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Setor contemplado fica entre a Goethe e a Quintino (porção direita da foto). (Foto: Reprodução)

As obras de revitalização do Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, entraram em uma nova fase nessa segunda-feira (9) com o início dos trabalhos na área esportiva próxima à Escola Estadual Uruguai, entre a avenida Goethe e a rua Quintino Bocaiúva. O custo previsto é de R$ 540 mil, bancado por empresas adotantes do “Parcão”.

Conforme projeto aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), serão remodeladas duas quadras poliesportivas já existentes e construídas cinco quadras – uma de futevôlei e quatro de beach tennis. A etapa deve ser concluída até o mês que vem. Também está previstas outras novidades:

– Caminho de concreto com 120 metros de extensão, interligando o acesso de pedestres desde a rua Poty Medeiros até o complexo de treinos e lazer.

– Bancos, arquibancada, lixeiras e elementos de paisagismo.

O diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza, ressalta a parceria entre prefeitura e setor privado em um dos mais tradicionais espaços de convivência da capital gaúcha: “O investimento realizado pelos adotantes possibilita toda uma melhoria do espaço e, por consequência, benefícios à população que ali pratica esportes”.

Área principal

Já na área principal (delimitada pela avenida Goethe e ruas 24 de Outubro, Mostardeiro e Comendador Caminha), prosseguem os serviços recuperação do lago do Moinho. Deflagrada em março, a iniciativa tem por finalidade proporcionar um novo “lay-out” aos usuários do parque e melhores condições às espécies que habitam local.

A lista abrange, aliás, o manejo da fauna e flora durante todo o período das intervenções. Estão sendo executadas obras de desassoreamento, sistemas de drenagem, paisagismo e gerenciamento, além de ações de educação ambiental.

(Marcello Campos)

