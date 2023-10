Porto Alegre Dia da Criança: Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se apresenta em Porto Alegre no feriado desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Espetáculo está marcado para as 19h no Centro Cultural da Santa Casa. (Foto: Divulgação/OJRS)

Localizado no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo nº 307, quase esquina com Ipiranga), o Teatro Renascença recebe no feriado desta quinta-feira (12) a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul para um espetáculo em homenagem ao Dia da Criança. O evento está marcado para as 17h e tem entrada franca.

O programa destaca peças de trilhas sonoras de filmes e desenhos animados que marcaram a história de um público que hoje, em grande parte, já está na fase adulta. Mas que preserva em suas memórias a magia de temas infantis que desafiam o tempo, agradando a todas as faixas etárias. A regência é dos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho.

Presidente da Orquestra, Carla Zitto ressalta: “Esse concerto é uma oportunidade para cada integrante mostrar a sua trajetória, alicerçada diariamente através da música, e de celebrarmos uma etapa fundamental para o desenvolvimento, que é a infância”.

Programa

– John Williams: “ET”.

– Hans Zimmer: “Piratas do Caribe”.

– Leigh Arline: “When You Wish Upon a Star (tema de Pinóquio)”.

– Patrick Doyle: La Valse de L’amour (de “Cinderela”).

– Samuel Wright: “Under the Sea” (De “A Pequena Sereia”).

– Mena Massoud-Naomi Scott: “A Whole New World” (da trilha de “Aladdin”).

– Mel Levin: “Cruella De Vil” (“101 Dálmatas”).

– Phill Collins: “You Will Be In My Heart” (tema de “Tarzan”).

– Alan Menken: “A Bela e a Fera”.

– Lily James: “A Dream Is A Wish Your Heart Makes” (de “Cinderela”)

Trajetória

Criada em 2009, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul tem foco na formação musical de excelência, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos. Mais de mil estudantes do ensino público já passaram pela instituição (hoje são 150).

Com formação de orquestra sinfônica e conduzida pelo maestro Telmo Jaconi, a Orquestra conta com 150 crianças e jovens, organizados em três níveis: iniciantes, intermediários e avançados.

Sua manutenção se dá por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) e Funcriança. Patrocínios e doações via Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas são igualmente fundamentais para viabilizar as atividades.

(Marcello Campos)

