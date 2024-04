Porto Alegre Começam as obras de revitalização da Praça Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alege

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Área de lazer junto às ruas Alberto Bins e Senhor dos Passos receberá uma série de beneficiamentos até julho. (Foto: Julia Ferreira/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre iniciou as obras de recuperação da Praça Otávio Rocha, no Centro Histórico. Integrante do patrimônio histórico da cidade, o espaço localizado junto às ruas Alberto Bins e Senhor dos Passos receberá pintura, jardinagem e restauração de itens e brinquedos, além do ponto comercial onde funcionou um café – a ideia é estimular novamente a sua ocupação por estabelecimento do setor.

Os trabalhos devem prosseguir até julho. Por meio de adoção, a empresa Infinita Town Incorporações Imobiliárias ficará responsável pela manutenção da praça até junho de 2027. A titular da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), Ana Pellini, detalha:

“Para operar o comércio existente, a prefeitura não irá cobrar pelo uso. A outorga será o cuidado, manter em boas condições e realizar as melhorias necessárias. O café é muito importante para levar as pessoas de volta pro espaço, que revitalizado ficará muito mais belo e seguro”.

Os serviços preliminares já estão em andamento, a rede de água provisória já foi ativada e o tapume ao redor do café instalado. Também estão em andamento a limpeza de superfícies, remoção de pichações e entulhos e a retirada parcial das pedras portuguesas e dos degraus em granito para manutenção.

Também serão revisadas, limpas e recuperadas canaletas e estruturas de drenagem. Muros, paredes, corrimãos e elementos externos receberão pintura acrílica e será plantada grama e paisagismo nos canteiros. As pedras portuguesas e os degraus em granito receberão nivelamento da base, serão recolocadas com reaproveitamento e nova pavimentação em locais necessários.

As obras são fiscalizadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smamus) e realizadas por um responsável técnico habilitado, contratado pela empresa adotante, que executa as intervenções, atendendo às diretrizes da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc) da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCec).

Personalidade

Nascido em Pelotas (1877) e radicado em Porto Alegre, Otávio Francisco da Rocha foi militar, engenheiro, educador, jornalista e político. Seu nome garantiu vaga na história da capital gaúcha como intendente (equivalente ao atual cargo de prefeito) no período de 1924 a 1928, sucedendo José Montaury, com quem havia trabalhado.

Ele foi eleito com 8 mil votos (a população era inferior a 190 mil habitantes) e assumiu o comando do Executivo municipal com a determinação de reformar a cidade, transformando-a em uma “Nova Paris”. No projeto estavam previstas as construções de avenidas largas, bulevares e rótulas e, para colocá-lo em prática, especialmente na área central.

Mandou derrubar dezenas de casarões e cortiços, que simbolizavam pobreza e atraso da cidade. Além disso, providenciou água tratada à população e ampliou a iluminação pública. Durante a sua gestão foram feitas as avenidas Borges de Medeiros e Mauá, Hidráulica Moinhos de Vento, Auditório Araújo Viana e Parque da Redenção.

“O reformador da cidade” morreu subitamente durante seu mandato, em 27 de fevereiro de 1928, vítima de complicações de uma úlcera gástrica. Foi sucedido por seu vice, Alberto Bins, e hoje tem seu nome em praça e rua do Centro Histórico, ambas próximas.

(Marcello Campos)

