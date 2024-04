Porto Alegre Espaço de eventos do Mercado Público de Porto Alegre é reinaugurado com melhorias

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Área no térreo recebeu obras nos últimos meses. (Foto: Giulian Serafim/Arquivo PMPA)

Concluída as obras de revitalização pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), o Espaço de Eventos localizado no térreo do Mercado Público de Porto Alegre será reinaugurado com uma cerimônia especial ao meio-dia desta quinta-feira (4). O evento tem presença confirmada do músico gaúcho Paulinho Parada, com repertório de samba, choro e clássicos da MPB.

As melhorias foram iniciadas em dezembro e incluíram instalação de duas paredes de drywall e reparos na iluminação. Também foi erguido um mural com a história do mais antigo centro popular de compras em atividade no Brasil (155 anos)

Será cobrada uma taxa para a utilização com finalidade comercial, cujos valores serão revertidos para o Fundo do Mercado e aplicados em ações de melhorias e manutenção predial. Já para entidades sem fins lucrativos e instituições públicas a locação será gratuita.

Interessados em ocupar o espaço de eventos devem preencher formulário de requerimento disponível no site do Escritório de Eventos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), conforme determina o Decreto 21.126/2021. Detalhes no site prefeitura.poa.br.

“A recuperação do Espaço de Eventos é mais uma importante entrega que fazemos para os frequentadores do nosso Mercado Público. Esta área, a partir de agora, volta a receber expositores e artistas de forma mais qualificada e segura”, destaca o titular da Smap, André Barbosa.

O secretário da Cultura, Henry Ventura, acrescenta: “Estamos muito satisfeitos de reabrir um espaço para manifestações artísticas em um lugar que faz parte da cultura da nossa cidade. E no mês do chorinho, estaremos homenageando essa linguagem musical genuinamente brasileira”.

(Marcello Campos)

