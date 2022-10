Rio Grande do Sul Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o vestibular da UFRGS

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS Provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro. (Foto: Gustavo Diehl/UFRGS) Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

A Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta segunda-feira (26) o edital relativo ao vestibular de 2023. Com mais de 4 mil vagas em quase 100 opções de cursos de graduação, o processo seletivo terá inscrições de 10 de outubro a 10 de novembro, por meio do site ufrgs.br. O custo é de R$ 145.

Já as provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé. Uma das novidades é a inclusão do curso “Ciências Biológicas: Ênfases em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira”, que antes envolvia processo específico.

No edital também são divulgadas informações gerais como distribuição das vagas, critérios para ingresso na instituição e aspectos relacionados ao exame vestibular.

PUCRS

Para ingresso na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), as inscrições já estão em andamento e prosseguem até o dia 31 de outubro. O foco é o Vestibular de Verão, para ingresso no próximo semestre. Outra opção é aproveitar notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2012 e 2021.

Interessados podem buscar informações no site pucrs.br. As provas serão realizadas em Porto Alegre nos dias 5 de novembro (Medicina) e 6 de novembro (demais 49 cursos, alguns com opção de frequência diurna ou noturna).

