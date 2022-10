Grêmio Renato Portaluppi fecha treino e mantém mistério contra o Londrina; veja relacionados

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Principais dúvidas estão na zaga e no ataque, com possibilidade de entradas de Kannemann e Thaciano. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O time de Renato Portaluppi encerrou na manhã desta sexta-feira (07), a preparação para enfrentar o Londrina, sábado (08), no Estádio do Café. O técnico comandou atividade com portões fechados, e o elenco gremista viajou para o interior do Paraná no início da tarde.

Sem confirmação do time, as principais dúvidas estão na defesa e no ataque. Kannemann, preservado do último jogo, pode formar dupla titular com Geromel, para saída de Bruno Alves. No ataque, Guilherme pode perder a titularidade. O atacante pode dar lugar a Thaciano, que entraria no lado direito de ataque, com Biel invertido para a esquerda.

Provável escalação do Grêmio

Brenno; Edilson, Geromel, Kannemann (Bruno Alves) e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Biel, Guilherme (Thaciano) e Diego Souza.

O Tricolor tem desembarque previsto por volta das 17h em Londrina, e retorna no domingo pela manhã para Porto Alegre. A partida no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B, acontece às 16h30min. Com 56 pontos, o time gaúcho ocupa a segunda posição na tabela, sete pontos à frente do Sport, quinto colocado.

Veja os relacionados

Goleiros: Adriel, Brenno e Gabriel Grando

Laterais: Diogo Barbosa, Edilson, Léo Gomes e Nicolas

Zagueiros: Bruno Alves, Geromel, Kannemann e Natã

Volantes: Bitello, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thiago Santos e Villasanti

Meias: Gabriel Silva, Pedro Lucas e Thaciano

Atacantes: Biel, Diego Souza, Elkeson e Guilherme

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio