Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

50 gramas da oleaginosa pela manhã pode levar a tempos de reação mais rápidos e melhor o desempenho da memória ao final do dia. (Foto: Reprodução)

O café da manhã é conhecido como uma das refeições mais importantes do dia por fornecer nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do corpo, além de ajudar no controle do apetite ao longo do dia. Por isso, é essencial escolher bem os ingredientes que serão consumidos pela manhã. Uma nova pesquisa mostrou que as nozes, por exemplo, podem ser boas opções para melhorar a função cerebral em jovens adultos.

A pesquisa, publicada no início de fevereiro na revista Food & Function, mostrou que comer 50 gramas de nozes, o equivalente a um punhado generoso, misturadas com cereis e iogurte, pode levar a tempos de reação mais rápidos e melhor desempenho da memória ao final do dia. Os resultados foram obtidos ao serem comparados com um café da manhã equivalente em calorias, mas sem nozes.

O trabalho foi feito com 32 jovens adultos saudáveis com idades entre 18 e 30 anos que consumiram um café da manhã rico em nozes e um café da manhã sem a oleaginosa, em ocasiões separadas. Os participantes completaram vários testes cognitivos enquanto sua atividade cerebral foi monitorada nas seis horas após comer cada café da manhã.

“Este estudo ajuda a fortalecer o caso das nozes como alimento para o cérebro. Um punhado de nozes no café da manhã pode dar aos jovens adultos uma vantagem mental quando eles precisam ter o melhor desempenho possível. É particularmente emocionante que uma adição alimentar tão simples possa fazer uma diferença mensurável no desempenho cognitivo”, observa Claire Williams, líder da pesquisa, que foi realizada na Universidade de Reading, na Inglaterra, em comunicado à imprensa.

Os pesquisadores realizaram gravações da atividade cerebral dos participantes, que revelaram mudanças na atividade neural. Isso sugere que as nozes podem ajudar o cérebro a trabalhar de forma mais eficiente durante tarefas mentais desafiadoras, enquanto amostras de sangue revelaram mudanças positivas nos níveis de glicose e ácidos graxos.

Os cientistas sugerem que a mistura de nutrientes das nozes — incluindo ácidos graxos ômega-3 alfa linolênicos, proteínas e compostos vegetais chamados polifenóis — pode melhorar o desempenho cognitivo. No entanto, eles observam que mais pesquisas são necessárias para entender completamente como as nozes produzem esses efeitos benéficos no cérebro.

As descobertas se baseiam em pesquisas anteriores que mostraram os impactos cognitivos do consumo regular de nozes. No entanto, esse é o primeiro estudo a examinar os efeitos imediatos das nozes na função cerebral em jovens adultos ao longo de um único dia. Porém, eles observam que mais pesquisas são necessárias para entender completamente como as nozes produzem esses efeitos benéficos no cérebro.

