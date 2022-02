Esporte Comerciais do Super Bowl custam 7 milhões de dólares cada

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

O Super Bowl, maior evento de esportes do mundo, acontece neste domingo (13) e você vê na TV Pampa. Foto: Reprodução/Cincinnati Bengals O Super Bowl, maior evento de esportes do mundo, acontece neste domingo (13) e você vê na TV Pampa. (Foto: Reprodução/Cincinnati Bengals) Foto: Reprodução/Cincinnati Bengals

Os comerciais da 56ª Super Bowl estão mais caros do que nunca. Mas, para os anunciantes, eles também são um negócio melhor do que nunca. A NBC – emissora que vai transmitir o jogo deste ano – anunciou que a venda para anunciantes esgotou na semana passada. Vários anúncios de 30 segundos foram vendidos por um recorde de US$ 7 milhões cada.

O Super Bowl, maior evento de esportes do mundo, acontece neste domingo (13). E nesta edição do megaevento, a transmissão exclusiva pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul será feita pela TV Pampa, a partir das 19h, oportunizando que milhares de gaúchos assistam ao espetáculo, que é a grande final da NFL.

Mais do que um jogo

A TV está passando por uma rápida transformação devido à revolução do streaming, mas a NFL continua sendo uma das bases de audiência das redes tradicionais dos Estados Unidos.

A audiência da liga para a temporada regular de 2021 aumentou cerca de 10% em relação ao ano passado, trazendo uma média de 17,1 milhões de espectadores por jogo.

Essa é a média mais alta da temporada regular desde 2015, de acordo com a liga, e ocorre em um momento em que as classificações de outros grandes eventos ao vivo – como premiações – estão experimentando baixas recordes.

Show do Intervalo

Um dos momentos mais aguardados do Super Bowl é o show do intervalo. Com um retrospecto de nomes como Michael Jackson, Prince, Beyoncé e U2, a NFL decidiu apostar, em 2022, não em um artista, mas sim um combo de respeito. Liderado por Dr. Dre, o evento reunirá figuras lendárias do rap, como Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes e Warren “WaWa” Snipe.

Vale lembrar que em 2021, a apresentação foi comandada pelo cantor The Weeknd. Já em 2020, Jennifer Lopez e Shakira dividiram o palco.

Neste ano, o intervalo mais aguardado do mundo contará com apresentações de grandes nomes do hip-hop mundial como Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. e Blige.

Como assistir

O Super Bowl 56 será exibido pela TV Pampa pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, e também pela Claro Net para todo o Estado.

É possível acessar a TV Pampa de forma fácil e prática através do Aplicativo da TV Pampa para celulares, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

A TV Pampa também pode ser assistida ao vivo através do seu site: www.tvpampa.com.br.

