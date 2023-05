Tecnologia Comercial de cerveja criado por inteligência artificial tem resultado assustador

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











No Reio Unido, propaganda criada para marca de cerveja fictícia, com inteligência artificial, fica bizarra. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda há muito espaço para aprimoramento das ferramentas de inteligência artificial (IA). E, no caso de comerciais para TV, parece que os trabalhos produzidos por IA estão bem longe de simular com exatidão a realidade. No último dia 24 de abril, a produtora britânica Private Island, que já criou peças publicitárias para empresas como Nike, Adobe e Fifa, publicou nos seus canais oficiais um trabalho produzido com IA.

O comercial, feito para uma marca genérica, retrata uma espécie de churrasco no quintal regado a cerveja e gente feliz.

Porém, quem assiste ao trecho de 30 segundos fica espantado com as imagens: pessoas com formas e expressões deformadas, latas de cerveja em tamanhos surreais, fogo espalhado pelo quintal e um ritmo caótico.

Comentários nas redes sociais dão conta do terror causado pela peça publicitária genérica, que acaba ficando bem distante da realidade e assustando os usuários. “O arco da história indo de um churrasco no quintal para o apocalipse ficou bem legal”, escreveu um usuário no Twitter.

“Se você ficar bêbado, esse comercial vai parecer completamente normal”, respondeu um usuário na postagem da produtora no Instagram.

A legenda da publicação diz que nenhuma pessoa de verdade participa do vídeo. “Você não pode combater o futuro, mas provavelmente poderá bebê-lo”.

Entre as ferramentas de IA que podem ser usadas para construção do comercial estão: Runway Gen2, Stable Diffusion e ModelScope.

Em resposta ao programa americano “Today”, da NBC, o cofundador da Private Island, Chris Boyle, afirmou que o uso de inteligência artificial nas peças publicitárias da empresa é o futuro. “Geralmente, nosso trabalho consiste em misturar mídias, combinando live-action e animação. Então, usar ferramentas de inteligência artificial parece uma evolução natural”, disse.

Outro comercial feito por IA que viralizou pelo absurdo foi feito por um usuário do Reddit, que criou uma peça publicitária para uma pizzaria fictícia.

No vídeo de 30 segundos que simula comerciais de pizzarias tradicionais, pessoas com formas e expressões bizarras aparecem degustando o produto. Até mesmo a pizza é estranha.

Segundo o autor, a ideia não é atingir um realismo que gere confusão nas pessoas, mas mostrar como a tecnologia de transformar texto em vídeo está em boa forma.

“Um simples comando como ‘mulher comendo um pedaço de pizza e comercial de TV’ gerou resultados fantásticos”, disse o responsável pelo comercial ao “Today”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/comercial-de-cerveja-criado-por-inteligencia-artificial-tem-resultado-assustador/

Comercial de cerveja criado por inteligência artificial tem resultado assustador

2023-05-15