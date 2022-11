Acontece Comercial Zaffari conquista premiação Top Ser Humano ABRH/RS 2022

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

A premiação é resultado das boas práticas de gestão de pessoas na empresa. Foto: Divulgação A premiação é resultado das boas práticas de gestão de pessoas na empresa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Comercial Zaffari Ltda., segunda maior rede de supermercados do Estado, foi contemplada com o Prêmio Top Ser Humano 2022, da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/RS). Essa é a primeira vez que a empresa participa da premiação e já estreia com o reconhecimento na categoria Organização. A premiação é resultado das boas práticas de gestão de pessoas na empresa, que promoveu o Programa Acelerar, destinado a formação de lideranças, na busca de valorizar os seus talentos internos e promover o desenvolvimento contínuo, com o objetivo de sustentar o crescimento do negócio.

Para Tiago Zaffari, vice-presidente da empresa, “ser premiado em um processo tão qualificado e reconhecido como o Top Ser Humano, sem dúvida nenhuma, significa que a Comercial Zaffari e as ações voltadas ao desenvolvimento das pessoas estão no caminho certo”, diz.

“Receber essa premiação amplia o reconhecimento interno do Programa, fortalece a nossa marca empregadora e ainda representa uma contribuição para a sociedade na medida em que transforma a vida das pessoas através do conhecimento e ao mesmo tempo, carrega consigo um compromisso da empresa em continuar aprimorando as práticas de gestão de pessoas”, complementa Wladmir Vieira, diretor de Recursos Humanos.

O Acelerar é uma construção que confirma o quanto a colaboração entre as áreas e apoio da alta direção são fundamentais para o sucesso do projeto e o quanto foi uma ação mobilizadora em direção ao desenvolvimento da empresa, das pessoas envolvidas e que de fato gerou resultados “A nossa empresa é TOP”, finaliza Patrícia R. Kunz, gerente de desenvolvimento.

O Prêmio Top Ser Humano ABRH/RS evidencia e reconhece as empresas que se destacam por suas práticas de gestão de pessoas, desenvolvimento humano e responsabilidade social, além de bons exemplos de gestão voltados para a valorização das pessoas. A cerimônia de premiação da edição de 2022 ocorre em 23 de novembro em Porto Alegre.

