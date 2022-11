Acontece Vineria1976 celebra sete anos com happy wine hour ao som de vinil

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Comemoração também contará com Wineclass com safra de 2015 (Foto: Divulgação)

Completando sete anos, o Vineria1976 – wine bar localizado na charmosa Rua Dinarte Ribeiro, point gastronômico no bairro Moinhos de Vento – celebra a data com dois eventos no mês de novembro. A primeira comemoração será no dia 19, das 17h às 20h, com o Vinho + Vinil, um happy wine hour com degustação promovida junto com a VM Vinhos l Wine Explorers, importadora parceira da casa.

O evento contará com 16 rótulos de nove países, acompanhados de bruschettas e uma seleção sonora montada com discos raros e importados ao som de vinil, tocada pelos DJs Medz e Gitanios, que fazem parte do duo Underrated Tunes. Ou seja, a combinação perfeita para um final de tarde com os amigos. Entre os destaques da degustação está o espumante Il Palagio Message in a Bottle Extra Brut IGT, da vinícola do cantor Sting, um dos principais integrantes da banda The Police.

O segundo momento de comemoração acontece no dia 22, na Wineclass do mês de novembro, com vinhos da safra 2015 – primeiro ano do Vineria1976. Desde sua abertura, o espaço promove mensalmente uma degustação de vinhos descontraída, com temática distinta, bate papo leve, muita informação e troca de opiniões. O encontro será conduzido por Artur Farias, educador, formado pela PUC/Chile em Vinhos Chilenos.

O Vineria1976 é guiado por uma simples filosofia: não leve o vinho tão a sério. O vinho é feito para ser apreciado, sem frescuras, para ousar, experimentar, sem precisar se explicar. O propósito da marca sempre foi democratizar o vinho, através de um ambiente despojado e moderno, oferecendo variedade em rótulos com preços para todos os bolsos.

“Quando abrimos lá em 2015, o cenário do vinho era outro e o consumo da bebida ainda era relativamente tímido. Nosso propósito foi trazer o vinho para o dia a dia, sem complicações e regras. Olhando para trás, vimos que, de certa maneira, ajudamos a elevar o consumo e trouxemos para nossa casa, assíduos e novos adeptos ao vinho”, explica Priscila Ortiz, sócia do Vineria1976.

PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE 7 ANOS:

VINHO + VINIL

Data: 19 de novembro, das 17h às 20h

Ingresso: 1º lote R$ 169,00 / 2º lote R$ 189,00

Link: https://www.wine-locals.com/passeios/vinho-vinil-by-vineria1976



WINECLASS VINERIA1976 – VINHOS DE 2015

Data: 22 de novembro, às 19h30

Ingresso: R$149,00

Link: https://www.wine-locals.com/passeios/wine-class-no-vineria-1976-vinhos-de-2015

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro 214 – Moinhos de Vento – Porto Alegre

