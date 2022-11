Celebridades Personalidades e famosos se despedem de Gal Costa

11 de novembro de 2022

Janja, Serginho e Wilma conversam durante valório de Gal Costa, na Alesp. Foto: Reprodução de TV Janja, Serginho e Wilma conversam durante valório de Gal Costa, na Alesp. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O corpo de Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, foi velado nesta sexta-feira (11) no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital paulista.

A cerimônia foi aberta ao público, e ocorreu desde as 9h. Famosos e fãs compareceram ao local desde cedo. O enterro foi as 16h no Cemitério 3º Ordem do Carmo, no Centro, no entanto, foi exclusivo para amigos próximos e familiares.

Gal morreu aos 77 anos, em sua casa em São Paulo, na quarta-feira (9). A causa da morte não foi divulgada pela família. Ela havia cancelado alguns shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

A atriz Sophie Charlotte, que interpretou Gal no filme “Meu Nome é Gal”, que ainda não foi lançado, chegou ao velório da cantora, por volta das 10h20min. Emocionada, a atriz abraçou a companheira de Gal, Wilma Petrillo, e o filho único da artista, Gabriel Costa, de 17 anos.

A diretora do longa metragem, Dandara Ferreira, também foi ao local se despedir da intérprete. O ator Júlio Andrade consolou as duas e parentes de Gal. A atriz Lúcia Veríssimo chegou no início da tarde.

Janja, esposa de Lula, presidente eleito, foi ao velório acompanhada da apresentadora Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil.

A cantora Zélia Duncan foi uma das representantes do meio musical que compareceu também.

Entre as demais personalidades que foram ao velório, estão o publicitário Nizan Guanaes.

O deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT) conversou com o filho de Gal durante o velório e beijou o rosto da cantora. O político ainda abraçou a viúva da artista.

Serginho Groisman, apresentador do programa Altas Horas da TV Globo, deu um abraço em Gabriel. Na saída, comentou sobre a importância de Gal.

“Gal foi uma das vozes mais incríveis que a gente já teve, teve uma postura muito de liberdade o tempo inteiro. Abriu os braços para pessoas novas, compositores novos, teatrólogos, cenógrafos, sempre foi muito aberta, muito querida, muito leve”. E completou: “Vim aqui pra prestar minha homenagem, minha energia, minha boa energia pra que ela fique bem, abraçar os familiares”.

O humorista Marquito também estava na fila para se despedir de Gal. “Eu sempre usei as músicas da Gal para fazer humor. As músicas da Gal tem história, história do Brasil. A Gal Costa foi e será inesquecível”, disse o humorista.

