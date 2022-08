Acontece Comercial Zaffari e Stok Center lançam Universidade Corporativa

10 de agosto de 2022

A universidade está estruturada em cinco escolas de formação e conta com mais de 90 cursos

As redes Comercial Zaffari e Stok Center lançaram a Universidade Corporativa UniConexão, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a aprendizagem contínua, integrando os colaboradores à cultura e aos objetivos dos negócios.

A universidade está estruturada em cinco escolas de formação e conta com mais de 90 cursos disponíveis nas áreas comportamental e técnica. A Universidade Corporativa visa transformar o Portal do Conhecimento, ferramenta já existente na empresa, trazendo inovação, agilidade e mais conhecimento. Conta com trilhas de aprendizagem para diferentes cargos, estruturadas a partir das escolas de formação que atendem tanto as áreas de operação quanto as de gestão, fortalecendo a estratégia de desenvolvimento de pessoas e impulsionando resultados.

Com o propósito de também ser uma ferramenta de gestão do conhecimento, mantém disponível para todos os colaboradores biblioteca virtual, informativo institucional e normativas internas.

Para acompanhar a qualificação e desenvolvimento das equipes, os gestores têm disponível um dashboard com informações e indicadores que fortalecem o feedback e plano de desenvolvimento individual de cada colaborador.

O lançamento oficial da UniConexão ocorreu em julho e, a partir de agosto, está disponível para todos os colaboradores da empresa.

