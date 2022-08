Polícia Após perseguição, traficante é preso com 300 quilos de maconha em rodovia federal no interior do RS

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Parte da maconha ficou espalhada na BR-386 Foto: PRF/Divulgação Parte da maconha ficou espalhada na BR-386. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Com o auxílio da BM (Brigada Militar), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta -feira (10), um traficante que transportava 300 quilos de maconha na BR-386, em Santo Antônio do Planalto, na Região do Alto Jacuí.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Logan com placas do Paraná. Ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Após perseguição por vários quilômetros na estrada, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Depois do acidente, o traficante abandonou o veículo e fugiu em direção a um matagal, onde foi capturado.

Parte da maconha ficou espalhada na estrada. O criminoso, que é paranaense e tem 20 anos, já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

