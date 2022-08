Rio Grande do Sul Trensurb anuncia suspensão do reajuste da tarifa dos trens em Porto Alegre e na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Atualmente, a tarifa da Trensurb custa R$ 4,50 Foto: Divulgação/Trensurb Atualmente, a tarifa da Trensurb custa R$ 4,50. (Foto: Divulgação/Trensurb) Foto: Divulgação/Trensurb

A diretoria da Trensurb determinou, na manhã desta quarta-feira (10), que seja suspenso o atual estudo para reajuste da tarifa dos trens em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A empresa também decidiu realizar um reestudo tarifário.

Segundo a Trensurb, a decisão leva em conta reduções de impostos ocorridas após a conclusão do estudo anterior para reajuste da tarifa. A previsão era de que o aumento de R$ 0,50 nos bilhetes dos trens fosse oficializado na próxima semana. Atualmente, a tarifa custa R$ 4,50.

“A última análise havia sido feita em abril deste ano e encaminhada à Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). Em 1º de julho, o governo do Rio Grande do Sul anunciou a redução de 25% para 17% das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina, energia elétrica e telecomunicações, deixando o Estado em consonância com o que prevê a lei federal sancionada em 23 de junho”, informou a Trensurb.

“Além disso, em recente decisão, a tarifa de serviços de Itaipu foi reduzida em 8,2%. Considerando que a energia elétrica é o maior insumo dentro do serviço prestado pela Trensurb, determinou-se que a área técnica faça um reestudo para analisar o impacto dessas medidas na composição tarifária da empresa”, concluiu a Trensurb.

