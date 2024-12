Economia Comércio de Porto Alegre registra aumento nas vendas para o Natal; valor médio dos presentes chega a R$ 218

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

O período de maior movimentação nas lojas para a compra dos presentes foi na semana do Natal Foto: Agência Brasil O período de maior movimentação nas lojas para a compra dos presentes foi na semana do Natal. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

As vendas no comércio de Porto Alegre para o Natal deste ano cresceram em relação ao mesmo período de 2023, segundo uma pesquisa divulgada pelo Sindilojas. De acordo com 45% dos lojistas, houve aumento na comercialização de presentes em 2024.

Mais de 54% dos entrevistados afirmaram que tiveram as suas expectativas atingidas quanto ao faturamento na data. O tíquete médio dos produtos alcançou R$ 218, superando a projeção da pesquisa de intenção de compras, que estimava valor médio abaixo de R$ 200.

De acordo com o Sindilojas, esse crescimento reforça que a Black Friday não inibe as vendas de Natal: mais de 77% dos lojistas porto-alegrenses não foram prejudicados pela antecipação de presentes e compras no mês de novembro.

Entre as principais ações que contribuíram para aumentar as vendas no período natalino, a realização de promoções foi destacada pelos lojistas, com 63,8% das respostas, seguida por decoração da vitrine (37,1%) e aplicação de descontos (30,5%).

A pesquisa ainda revelou que quase 90% das compras de Natal foram parceladas no cartão de crédito, com crescimento em relação ao ano passado, quando 81% das compras foram realizadas nessa modalidade de pagamento. A segunda forma de pagamento mais utilizada foi à vista no cartão de débito (6,7%), seguida pelo cartão de crédito em uma vez (4,7%) e à vista via Pix (1%).

Seguindo a expectativa para a data, 60% das vendas foram realizadas somente em lojas físicas. Entre os lojistas que também venderam nos canais on-line, a maioria (57,1%) afirma ter comercializado os produtos pelo WhatsApp, e a principal forma de pagamento foi via link.

“O comércio de Porto Alegre mostrou sua força, com um crescimento expressivo nas vendas em relação ao ano anterior. Esse resultado reflete não apenas a confiança dos consumidores, mas também o empenho dos lojistas em oferecer produtos de qualidade e um atendimento diferenciado. Estamos muito otimistas com o que esse desempenho representa para o setor, que segue gerando empregos e impulsionando a economia local”, afirmou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

Os produtos mais vendidos por segmento foram os seguintes:

– Vestuário: camisetas, vestidos e bermudas

– Calçados: sandálias, rasteiras e chinelos

– Cosméticos, perfumaria e produtos de higiene: perfumes, hidratantes e xampus

