Rio Grande do Sul Termina na próxima segunda o prazo para pagamento do IPVA com até 28% de desconto no RS

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2006 devem pagar o IPVA Foto: Agência Brasil Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2006 devem pagar o IPVA. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Termina na próxima segunda-feira (30) o prazo para o pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 com até 28,13% de desconto no Rio Grande do Sul.

Até essa data, há um desconto de 6% para a antecipação, que somado à não variação da UPF/RS (Unidade de Padrão Fiscal), que, pelos índices inflacionários deve ficar em 4,63%, gera uma redução potencial de 10,63%.

O desconto aumenta para os contribuintes com direito aos benefícios do Bom Motorista (condutores sem multas), podendo chegar a uma redução de até 15%, e do Bom Cidadão (proprietários de veículos inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha que incluem CPF nos cupons de compras), com abatimento de até 5%. Se o contribuinte tiver direito a todos esses descontos máximos, a redução pode chegar a 28,13% sobre o valor total do IPVA.

Para quitar o imposto, os proprietários de veículos devem apresentar o código Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e a placa nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito. O tributo pode ser pago em qualquer agência, via internet ou pontos de atendimento do Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente correntistas).

É possível também fazer o pagamento pelas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal e por Pix acessando o site ou o aplicativo do IPVA/RS, onde será gerado um QR Code.

Pagamento em janeiro, fevereiro e março

Outra possibilidade de desconto é a quitação em janeiro, fevereiro ou março. O proprietário do veículo que pagar o IPVA até 31 de janeiro terá 6% de abatimento. Se pagar até 28 de fevereiro, a redução será de 3%. Quitando até 31 de março, o desconto será de 1%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF-RS.

Quem pagar até o vencimento por placas, em 30 de abril, não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e do Bom Cidadão.

Parcelamento

O pagamento do tributo também pode ser parcelado em seis vezes. O parcelamento não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça a adesão (primeira parcela) até 31 de janeiro de 2025. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/termina-na-proxima-segunda-o-prazo-para-pagamento-do-ipva-com-ate-28-de-desconto-no-rs/

Termina na próxima segunda o prazo para pagamento do IPVA com até 28% de desconto no RS

2024-12-23